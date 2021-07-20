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屏東漁船涉嫌走私8外籍移工6確診 曾到印尼巴淡島海域接人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

海巡署昨天深夜在台南西安外海30浬處，查獲屏東籍祥安號漁船涉嫌走私外籍移工，海巡人員查出，祥安號漁船於6月22日從屏東東港出海，7月8日在印尼巴淡島附近海域接駁外籍移工後，企圖偷渡來台被查獲，目前已知6名外籍移工確診。

海巡署台北查緝隊接獲線報，屏東鹽埔祥安號漁船企圖走私移工來台，如果順利闖關，很可能成為防疫破口，這些移工如成功偷渡來台，可到其他貨船或漁船工作，以規避境管，查緝隊蒐證後報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

祥安號漁船昨晚11點45分行經台南安平西南外海卅浬處，被台南海巡隊人員攔下，海巡人員穿隔離衣，全副武裝登船檢查後，今天清晨6點多將人船押回安平商港安檢站，依規定送醫檢查。

走私漁船上面除了3名船員外，另有8名非法移工，經安排前往醫院進行新冠肺炎核酸檢驗，8名非法移工中6人確診。6人確診分別是4名印尼籍、2名緬甸籍。2名印尼籍和3名船員都是陰性。

祥安號陳姓船長告海巡人員，他是受人委託，第一次到印尼巴淡島附近海域接移工。海巡人員對於陳的供稱存疑，將進一步調查釐清。全案將依違反嚴重特殊傳染性肺炎及纾困振興特別條例、入出境管理法等罪嫌法辦。

由於6名非法移工都是陽性，並且可能感染Delta病毒，台南市衛生局如臨大敵，不僅出動負壓救護車載送移工到醫院，並把陰性的另外5名船員都送集中檢疫，同時針對有接觸的海巡署人員也將列冊篩檢。

屏東祥安號漁船涉嫌走私8名外籍移工，6名移工篩檢呈陽性。記者黃宣翰／攝影
屏東祥安號漁船涉嫌走私8名外籍移工，6名移工篩檢呈陽性。記者黃宣翰／攝影

海巡署 移工 屏東 走私

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