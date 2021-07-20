珠寶商遭槍擊沒生命危險 槍手逃往大陸返台歸案遭起訴
台北市四平街一名陳姓珠寶店老闆，2017年間站在店外準備開門營業時，突遭一名埋伏槍手近距離射擊5槍，陳男雙腿中3槍，所幸生命無礙。槍手謝忠翰旋即逃往大陸，直到今年初疫情才返台，台北地檢署今依殺人未遂等罪將他起訴。
檢警調查，2017年1月7日，中山區四平街一名陳姓老闆準備開門做生意，豈料剛走到門口，就被一名全身黑衣男子襲擊。該名男子近距離連開5槍，陳男左、右腿共中3槍，另2槍則打中陳男鞋子，男子做案後往巷內逃亡離去。
陳男中槍後，隨即送醫急救，所幸中槍處君非致命部位，撿回一命。檢警調查，這名黑衣人顯然是預謀犯案，行兇時竟還偽裝，戴眼鏡、假髮、頭戴帽子，開完槍後就穿過人群步行離開，警方根據監視器畫面，鎖定男子謝忠翰犯案，緊急展開追查。
不過，謝男犯案後隨即潛逃大陸，遭檢方發布通緝，直到今年初，謝男返台躲避疫情，檢警才將他緝捕歸案。據了解，謝忠翰應訊時否認犯罪，辯稱警察抓錯人，監視器裡的黑衣人不是他。
據了解，陳姓珠寶商證稱，沒有與人結怨，珠寶店沒有欠債，不知道是誰要對他開槍。檢方根據監視器畫面及相關事證，認定謝男就是槍手，今依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴謝男。
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