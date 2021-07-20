PTT賣家交友軟體騙14女 警稱此人長相不差專鎖定單親女
35歲邱姓男子在PTT論壇經營網拍，竟用交友軟體分頭行騙14名女子，假裝與14女陷入熱戀，要其購買iPhone手機，讓他作為交貨網友用，共行騙204萬，刑事局日前持拘票到他的桃園住處逮人，詢後依加重詐欺罪嫌送辦。
刑事局說，邱嫌長相不差，在交友軟體使用自己的相片，花1、2個月時間就騙到14名女子，大多是離異單親女性，其中1名陳姓女子幫他買了17支iPhone手機，加上其他科技產品共被騙106萬。
刑事局調查，邱嫌在PTT實業坊forsale拍賣版及helpbuy代買版，使用sweet0314帳號張貼多筆低價iPhone手機或全聯禮券吸引網友購買，他交貨的產品，都是詐騙14名交友軟體認識的女子而來，不少被害女性分期貸款購買，已背負多筆債務，直到邱嫌消失才驚覺受騙提告。
刑事局本月13日早上持拘票到邱嫌住處附近埋伏，見他要騎車離開上前逮捕，邱嫌坦承犯行，詢後被依加重詐欺罪嫌送辦。
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