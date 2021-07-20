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專詐在美華人！假檢警詐團得手逾千萬 20嫌先後落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

以葉姓、謝姓男子為首的詐騙集團，專挑在美生活的華裔人士，以其接獲非法包裹為由，要求被害人繳交保證金，若不從將被遣返，初判至少已10人受害、財損超過1700萬元，警方日前分別將葉、謝等20人逮捕到案，全案仍正擴大偵辦當中。

台北市警方指出，去年3月接獲一名美籍華裔工程師報案，自稱連續遭假冒快遞及檢警的來電詐騙，經介入調查，台北市刑警大隊先是發現詐團以屏東縣一處旅館做為詐欺機房，遂與屏東縣警局共組專案偵辦。

警方發現，該詐團已在美華人為目標，先由話務手假冒國際快遞客服，致電謊稱被害人身分遭冒用寄送非法包裹，在假冒檢警及法院人員，以凍結帳戶或遣送回國等話術，要求被害人帳戶接受監管或繳納保證金，已至少10人受騙，總財損達逾1700萬元。

此外，該詐團在疫情期間非但廣招話務手，還看準防疫時期旅宿業生意冷清，直接在屏東租下整棟旅館作為詐騙機房及培訓據點，連夜撥打跨國電話行騙。

警方先是於去年9月在屏東縣某旅館攻堅逮捕13名犯嫌，後在高雄市查獲轉帳水房，逮捕5名犯嫌，近日又在台中市查獲35歲葉姓金主及32歲的謝姓主嫌，查扣現金、高價精品、毒品等證物。

警方表示，全案查獲20名犯嫌詢後皆依法送辦，其中15人遭羈押；由於該集團犯罪結構完整，研判幕後有幫派操縱，後續仍由專案小組持續溯源追查。

警方呼籲，民眾接獲來電自稱政府機關或檢警人員，指稱涉案凍結帳戶，或以網路、簡訊推薦穩賺不賠的投資標的，應立即撥打165專線查證，以免受騙；警方也持續強化打擊黑幫力道，追查背後犯罪網絡，以維良好的治安環境。

警方查扣現金、高價精品、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金、高價精品、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金、高價精品、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金、高價精品、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方去年9月在屏東縣某旅館攻堅逮捕13名犯嫌。記者李隆揆／翻攝
警方去年9月在屏東縣某旅館攻堅逮捕13名犯嫌。記者李隆揆／翻攝
警方去年9月在屏東縣某旅館攻堅逮捕13名犯嫌。記者李隆揆／翻攝
警方去年9月在屏東縣某旅館攻堅逮捕13名犯嫌。記者李隆揆／翻攝
警方近日在台中市查獲35歲葉姓金主及32歲的謝姓主嫌。記者李隆揆／翻攝
警方近日在台中市查獲35歲葉姓金主及32歲的謝姓主嫌。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 華裔 詐欺

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