快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒蟲深夜巧遇警關心 一時緊張毒品掉滿地遭送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河區洪姓男子深夜坐在路旁，警員巡邏路過以為身體不適趨前關心，手提包有安毒的洪一時緊張起身毒品掉滿地當場被捕，警訊後依毒品危害防制條例送辦，並將持續溯源追查毒品來源。

白河警查扣安毒紅線、吸食器等，將洪嫌送辦，持續追查毒品來源。記者謝進盛／翻攝
白河警查扣安毒紅線、吸食器等，將洪嫌送辦，持續追查毒品來源。記者謝進盛／翻攝

這起案例發生在前晚18日深夜11點多，白河警分局白河派出所警員吳仲傑、張紹科等人執行巡邏勤務，行經白河區河東里糞箕湖路段旁發現28歲洪嫌倒坐路旁，疑似身體不適，警下車趨前關心。

結果洪嫌一見警方情緒緊張迅速起身，手提包掉出多包安毒，還誆稱是「美國提神神鹽」，被眼尖警員識破，一度欲脫逃，身手矯健的警員吳仲傑迅速抓住衣領制伏，現場起獲安非他命毒品16包（計8.3公克）、毒品吸食工具及殘渣袋等證物。

吳供稱自行吸食，警訊後依毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，將持續溯源追查毒品來源。

白河警分局長陳明宏對員警深夜巡邏積極認真查獲毒品表示欣慰，親自頒贈獎勵金。

白河派出所警員吳仲傑（左）奮勇逮捕毒蟲，獲分局長陳宏明（右）頒發獎勵金表揚。記者謝進盛／翻攝
白河派出所警員吳仲傑（左）奮勇逮捕毒蟲，獲分局長陳宏明（右）頒發獎勵金表揚。記者謝進盛／翻攝

毒品

延伸閱讀

開房吸毒爆衝突 妻找友拿刀到場教訓丈夫打成一團　

男子無業在家想賺錢 警查獲700多包毒咖啡

防毒品人口逃外縣市躲驗尿 強採尿許可囑託他轄警代驗

「鬼滅之刃」主角直播宣導青春專案 1小時吸粉3千人

相關新聞

凌晨國道車禍5車連環撞 雙胞胎兄目擊弟拋飛天人永隔

高雄國道橋頭路段今天凌晨發生死亡車禍，一名27歲楊姓男子駕駛銀色轎車，載著雙胞胎的弟弟，行經國道一號南352.7公里處時...

專詐在美華人！假檢警詐團得手逾千萬 20嫌先後落網

以葉姓、謝姓男子為首的詐騙集團，專挑在美生活的華裔人士，以其接獲非法包裹為由，要求被害人繳交保證金，若不從將被遣返，初判...

毒蟲深夜巧遇警關心 一時緊張毒品掉滿地遭送辦

台南市白河區洪姓男子深夜坐在路旁，警員巡邏路過以為身體不適趨前關心，手提包有安毒的洪一時緊張起身毒品掉滿地當場被捕，警訊...

警打第二劑疫苗要自己預約 方仰寧指示：務必給排假方便

警察打完第一劑疫苗後，原排定打第二劑，台南有員警近日接到通知指原排定日期作廢，須和一般民眾一樣上網預約，抱怨輪班排假不易...

開房吸毒爆衝突 妻找友拿刀到場教訓丈夫打成一團　

台北市松山區南京東路五段一間汽車旅館，昨晚發生聚眾鬥毆案件，一對夫妻到汽旅消費，2人突然爭執，女方認為遭男方欺騙，找來6...

國道橋頭路段凌晨5車連環撞 第1車乘客噴飛車外亡

高雄今天凌晨，一輛銀色轎車行經國道一號南352.7公里處，疑似為閃避其他車輛，車輛失控撞擊護欄，駕駛下車報警，並在路旁警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。