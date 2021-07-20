毒蟲深夜巧遇警關心 一時緊張毒品掉滿地遭送辦

台南市白河區洪姓男子深夜坐在路旁，警員巡邏路過以為身體不適趨前關心，手提包有安毒的洪一時緊張起身毒品掉滿地當場被捕，警訊後依毒品危害防制條例送辦，並將持續溯源追查毒品來源。

白河警查扣安毒紅線、吸食器等，將洪嫌送辦，持續追查毒品來源。記者謝進盛／翻攝

這起案例發生在前晚18日深夜11點多，白河警分局白河派出所警員吳仲傑、張紹科等人執行巡邏勤務，行經白河區河東里糞箕湖路段旁發現28歲洪嫌倒坐路旁，疑似身體不適，警下車趨前關心。

結果洪嫌一見警方情緒緊張迅速起身，手提包掉出多包安毒，還誆稱是「美國提神神鹽」，被眼尖警員識破，一度欲脫逃，身手矯健的警員吳仲傑迅速抓住衣領制伏，現場起獲安非他命毒品16包（計8.3公克）、毒品吸食工具及殘渣袋等證物。

吳供稱自行吸食，警訊後依毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，將持續溯源追查毒品來源。