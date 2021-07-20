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警打第二劑疫苗要自己預約 方仰寧指示：務必給排假方便
警察打完第一劑疫苗後，原排定打第二劑，台南有員警近日接到通知指原排定日期作廢，須和一般民眾一樣上網預約，抱怨輪班排假不易，上網預約不知何時能打到，政策變來變去。
台南市警察局長方仰寧看到本報報導後，上午指示各單位主管：「如遇同仁排到接種第二劑疫苗，請務必給予方便前往施打，至於是以何假別安排，請人事室從寛律定後公布。」
員警表示，台南市警察打完第一劑疫苗後，原排定下周開始陸續施打第二劑，最近員警卻紛紛接到上級通知，原有排定日程作廢，須和其他民眾一樣上網預約登記，有些員警乾脆放棄預約，表示目前只能打AZ，不如等其他疫苗進來再說。
員警抱怨，萬一排到的時間臨時有勤務該怎麼辦？不好請假、要同事代班也很麻煩，輪班排假不易，「中央疫苗施打政策變來變去」，應讓第一線執勤的警察可專案施打才對。
市警局表示，因為中央公告警方也必須自行上網登記預約，是CDC規定的，但針對第一線員警，如預約到要接種疫苗需要請假時，所長等主管編排勤務時，「要彈性調配，不能藉故刁難。」
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