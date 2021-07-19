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通緝犯遭警盤查 逃頂樓無路可退開槍自戕
一名嘉義的吳姓男子去年六月間到新北市三重找友人，由於他身上有海洛因跟安非他命數包以及一把非制式手槍，員警巡邏發現他行蹤怪異，想上前盤查，吳男迅速奔入公寓內，往頂樓逃竄。吳男見員警追上，先開了一槍，後來竟持槍朝腦袋開了兩槍自戕，員警緊急將他送醫後救回一命。新北地檢署今偵結，依未經許可持有具有殺傷力之子彈等罪嫌起訴吳男。
檢警調查，去年6月13日晚間，員警在三重的力行路前巡邏，發現吳姓男子與一群友人形跡可疑，員警向前盤查，吳男因前案遭通緝，身上又有毒品包及手槍，一時情急往一處公寓內逃竄，他跑到頂樓時，看到員警追上，便掏出手槍，朝水塔處開了一槍。
不過，員警仍持續往他靠近，吳男無路可退，便拿起手槍往自己腦袋開了兩槍，隨即墜到二樓窗台遮雨棚上。員警緊急將他送醫，幸好急救後撿回一命。
吳男供稱，手槍及子彈是去年六月間向友人購買，後來又向另一人購買海洛因六包、安非他命五包。他坦承所有犯行。
檢方認定吳男涉犯持有一級、二級毒品等罪，但請求法院從重依未經許可持有具有殺傷力之子彈等罪嫌起訴吳男。
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