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尾隨板橋女子上樓搶劫 14年前性侵惡狼再犯案

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

33歲的康姓男子本月17日藉口找朋友，尾隨一名女子進到板橋的租屋公寓內，走上樓梯後，他將女子推倒，疑似要逞獸慾，女子強力反抗，康男噴了辣椒水後搶走女子手機逃離現場。警方獲報後，發現康男在14年前以類似手法犯案，曾性侵17歲女高中生並搶劫，警急循線逮人，昨上午便將他逮捕，並依強盜、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署訊問後，認有羈押必要，向法院聲請羈押。今新北地院認康男有反覆實行之虞，有羈押必要，裁定羈押。

據了解，30歲的被害女子17日下午5點走路回板橋的租屋處，沒發現自己早被康男尾隨。女子開一樓大門時，康男藉口要上樓找朋友，跟著女子上樓，在樓梯間他就推倒女子，疑似要對女子伸出狼爪，女子頑強抵抗，拳打腳踢、大叫，康男便拿出辣椒水朝女子噴灑，並搶走她的I-Phone11手機後逃走。女子因被噴了辣椒水，手機又被搶，冷靜一陣子後，才前往派出所報警。

板橋警分局獲報後，發現康男曾在14年前以類似手法犯下女高中生強盜、性侵案，警方立刻成立專案小組，調閱案發現場監視器分析，循線持新北地方檢察署檢察官拘票拘提康男，並於18日上午10點捕獲康男，訊後依強盜、傷害罪移送新北檢偵辦。

據了解，康男2007年在服役時，疑似心情不佳，休假時在新北市土城尾隨一名清秀的女高中生回家，先是掐住女高中生脖子要求她不能出聲，在半小時內連續對她性侵多次，女高中生的胞姊撞見也差點被害。軍事法院依性侵等罪判15年4月，康男去年才假釋出獄，服刑12年。

康男17日尾隨女子進到公寓，疑似劫色不成，搶劫她手機逃逸。記者王怡蓁／翻攝
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康男藉口上樓找朋友，跟著女子進門。記者王怡蓁／翻攝
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康姓男子犯案後搭乘計程車逃逸。記者王怡蓁／翻攝
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