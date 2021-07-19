前南市議員住處遭開槍 槍手判3年8月逃亡5年終落網

台南市前市議員曾順良，2013年4月16日服務處、住處遭人開19槍示威，警方當時先後逮捕涉案陳姓男子等5人，依序被判1年4月至5年2月不等徒刑，先後入監服刑；但其中動手開槍的吳姓犯嫌，遭判3年8月確定後發監未到，被台南地檢署發布通緝，刑事局南部打擊犯罪中心、台南市刑大等單位接獲線報，日前在台南市安平區某大樓套房逮到吳嫌以及協助藏匿的陳姓妻子，吳逃亡5年多仍難躲過牢獄，歸案後已發監服刑。

曾順良位於台南市南區的住處與東區的服務處，4月16日凌晨被陳嫌等人兵分兩路，分乘兩部掛著偽造車牌的車輛開槍，住處遭開8槍、服務處則開11槍，警方獲報後組成專案小組，陸續將涉案的陳姓、吳姓、周姓等5名犯嫌查緝到案。

5名犯嫌被依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇等罪判刑，刑期確定後先後入監。但涉嫌開槍的吳嫌，遭判刑3年8月確定後發監未到，台南地檢署2016年11月30日發布通緝，展開逃亡生涯。

警方調查，33歲的吳男逃亡期間，都靠經營網拍維生的陳姓妻子接濟，由於吳生性謹慎，在逃期間常於更換藏匿處所，幾乎足不出戶，若必要外出，則未穿上厚外套隱匿身形，並躲避電梯、住所附近的監視器畫面，警覺性極高，若發現遭警方跟監、查訪，就會立即轉移處所，增加追緝困難度。

專案小組後來接獲情資，確認吳嫌與妻子近期租下台南市安平區某大樓套房，經過多日跟監、蒐證後，確認吳男所在樓層與位置，12日上午10時許見時機成熟，刑事局南打、台南市刑大持台南地方法院核發的搜索票破門，順利將逃亡5年的吳嫌、陳妻逮捕到案。