天道盟濟公會八哥槍擊命案 凶嫌開庭自稱「頭殼歹去」

天道盟濟公會八里分會前會長「八哥」林文章，今年4月遭男子蔡易昇埋伏連開2槍身亡，蔡遭目擊者追趕至警局投案，今年6月遭依殺人罪嫌起訴。士林地方法院今天開庭遠距視訊，蔡辯稱因精神疾病「頭殼歹去」記仇才會開槍，且認錯不認罪，沒有要殺人只是想打腳傷害他。

蔡男與死者林文章有不明恩怨，在林的住家外埋伏多日，今年4月12日下午2時許，見林出門隨即朝林連開2槍，子彈打中肩膀，造成多器官槍彈創傷出血，當場身亡。檢警調查，林的親有沒有看過蔡男，且依照蔡歷年的刑案紀錄，有關竊盜、詐欺案件，看不出與被害人交集，全案已將蔡男手機送鑑識還原紀錄，查有無共犯追幕後是否有藏鏡人。

法院今天遠距開庭，蔡男在視訊鏡頭下坦承開槍，但辯稱只是要打腳，林衝過來想搶槍，才會再開第2槍，沒有打胸口是打肩膀「真的沒有要殺他，只是要傷害」

蔡在法官面前辯稱，因患有精神相關疾病，20歲開始就醫，曾在高雄國軍醫院就診，斷斷續續就醫；蔡稱，開槍應該跟疾病有關「因為我記仇，或許有影響到我生活」，連胞妹都知道「頭殼歹去」

法官質疑，為何偵查中無提出此事，蔡則批評警察「在警察局有說，是警察沒寫上去」，且又砲轟警方，他是自首，不是被人追到警局。

蔡突如其來的翻盤說詞，其辯護人稱，雖然律見時沒聽過，但仍希望聲請調閱國軍醫院就診紀錄，證明蔡的行為是否與精神疾病相關。公訴檢察官表示，偵查過程中，蔡並無主張患有精神方面疾病，另蔡就醫時是20歲，事隔已20餘年，認為無調查必要。