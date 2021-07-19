台中男脫口罩抽菸遭檢舉 嗆人「缺德」荷包瘦一圈

台中市陳姓男子昨早在連鎖大賣場的汽車服務中心換輪胎時，遭人投訴在中心營業廳內公然脫口罩抽菸，經警方到場查處後，陳承認有違法行為，警方依違反傳染病防治法、菸害防制法開出2張告發單。陳在簽收告發單時，同行女友疑還嗆檢舉人「不要這麼缺德」，讓檢舉人氣得投訴媒體，預計陳將為違規行為，至少付出5000元的罰款。

台中市第四警分局大墩所在昨天上午11時許接獲檢舉，有民眾不戴口罩抽菸，違反防疫規定，經警員到場查處，涉案的陳姓男子（50歲）承認有違法行為。

警方依法開出傳染病防治法、菸害防制法的2張告發單，根據法規，外出未配戴口罩，可開罰3000元至1.5萬元，在禁菸場所抽菸，則可罰2000元至1萬元，全案將函送經發局、衛生局認定後裁罰，陳最少得吃上5000元的罰款。

此案的檢舉人疑不滿警員在告發陳時，陳的同行女友還嗆聲「做人不要這麼缺德」，雖然警員告發陳時，是在該服務中心的營業廳內，檢舉人認定是在罵他，他雖沒有向警方提告公然侮辱，但仍氣得將蒐證畫面，爆料給媒體，公開該男子違反防疫規定的行徑，另外也對於賣場人員沒有規勸消費者，要遵守相關法令，而感到不滿，提醒業者要加強管理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康