討債砍人還上傳IG 兩男馬上被警逮到

新北20歲的連姓男子因積欠李姓男子債務，遭李男與21歲的王姓男子持小斧頭砍傷左手，鮮血直冒，這些畫面還上傳到社群軟體IG上。警方根據畫面，主動找到連男，循線逮到李男及王男，並依傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局表示，昨日接獲民眾提供一名男子被砍傷的影像，警方根據po文相關資料調查，先查知被害人身分，昨晚主動聯繫被害的連姓男子製作筆錄，並查明涉嫌的李姓男子後，今日上午隨即將李男帶回釐清。

據了解，連男與李男有投資糾紛，原本欠李男15萬元，後來李男霸占他的機車，更逼他簽下75萬元本票，金額之高讓他無力償還。雙方為協調債務，約好本月16日在板橋四川路見面。

16日傍晚，李男偕同王男到場，將連男帶進暗巷，李男先是掌摑連男，接著又對他拳打腳踢，隨後拿出小斧頭砍向連男左臂，影像全程遭王男錄下。