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討債砍人還上傳IG 兩男馬上被警逮到
新北20歲的連姓男子因積欠李姓男子債務，遭李男與21歲的王姓男子持小斧頭砍傷左手，鮮血直冒，這些畫面還上傳到社群軟體IG上。警方根據畫面，主動找到連男，循線逮到李男及王男，並依傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
板橋警分局表示，昨日接獲民眾提供一名男子被砍傷的影像，警方根據po文相關資料調查，先查知被害人身分，昨晚主動聯繫被害的連姓男子製作筆錄，並查明涉嫌的李姓男子後，今日上午隨即將李男帶回釐清。
據了解，連男與李男有投資糾紛，原本欠李男15萬元，後來李男霸占他的機車，更逼他簽下75萬元本票，金額之高讓他無力償還。雙方為協調債務，約好本月16日在板橋四川路見面。
16日傍晚，李男偕同王男到場，將連男帶進暗巷，李男先是掌摑連男，接著又對他拳打腳踢，隨後拿出小斧頭砍向連男左臂，影像全程遭王男錄下。
影像遭民眾看到後，聯繫警方，警方主動從影像畫面找到被害的連姓男子，連男做筆錄時稱不知道怎麼會有遭砍傷的影像在網路上，傷勢已就醫無大礙。警方循線在中和逮到李姓、王姓男子，兩人坦承有投資糾紛並傷人，後續將依傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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