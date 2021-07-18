台泰警方合作 攔截30公斤K他命

刑事局與泰國警方合作，16日在泰國曼谷攔截原本要走私來台的愷他命30公斤，逮捕台灣徐姓男子（32歲）。

警方指出，泰國肅毒局日前接獲情資，曼谷一處民宅內疑似有台灣人在內從事販毒，泰國警方通知刑事警察局駐泰國聯絡官成立專案小組共同偵辦。

專案小組多日跟監埋伏蒐證，16日中午前往該民宅搜索，現場查獲約30公斤K他命，並逮捕1名徐姓台籍犯嫌（32歲）。經調查徐嫌曾購買大量香皂禮盒，正準備將K他命分裝夾藏在禮盒內，再以航空貨運方式寄回台灣。