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台泰警方合作 攔截30公斤K他命

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

刑事局與泰國警方合作，16日在泰國曼谷攔截原本要走私來台的愷他命30公斤，逮捕台灣徐姓男子（32歲）。

警方指出，泰國肅毒局日前接獲情資，曼谷一處民宅內疑似有台灣人在內從事販毒，泰國警方通知刑事警察局駐泰國聯絡官成立專案小組共同偵辦。

專案小組多日跟監埋伏蒐證，16日中午前往該民宅搜索，現場查獲約30公斤K他命，並逮捕1名徐姓台籍犯嫌（32歲）。經調查徐嫌曾購買大量香皂禮盒，正準備將K他命分裝夾藏在禮盒內，再以航空貨運方式寄回台灣。

刑事局表示，台灣與泰國皇家警察肅毒總局多次合作，在泰國查獲跨境運輸毒品案件。去年1月到現在已查獲多案，尤其以去年12月我方提供情資，泰警在泰國暖武里府所查獲以樹薯粉太空包夾藏愷他命毒品208公斤及海洛因毒品228公斤為最大宗。

台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
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台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
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台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
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台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
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台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝
台灣與泰國警方合作，在曼谷攔截30公斤的K他命。記者廖炳棋/翻攝

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