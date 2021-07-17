跟監易滋事分子手法老調無用？高市警局：案件明顯下降

高雄市警察局為遏止聚眾鬥毆事件，祭出手段讓刑警大隊、警分局偵查隊24小時不間斷，掌握易滋事分子行蹤，避免再犯；但隨著任務持續，基層刑警不滿說，對方也知道警察在跟而有所應對，效益明明已經降低，高層仍不思變通持續延長做為，除了造成基層困擾，比例原則也不符。

黃明昭緩頰說，聚眾鬥毆案件數量明顯有所下降，部分可能是因疫情，易滋事場所停業影響，但此舉的確也多有助益。警局秉持棒打出頭鳥原則，採取滾動式檢討，持續更新對象名單，誰敢鬧事就盯誰。

據了解，局長黃明昭自執掌高雄治安帥印，積極推動政策，尤其重視街頭暴力事件。黃明昭更是親自每2周就與刑警大隊、各警分局，為防治街頭鬥毆開會研議；另一方面，再由刑警大隊配合各警分局偵查隊，掌握易滋事、街頭暴力分子行蹤，遏止他們再犯。

有警官說，除了透過管道約束，就是要讓對方知道「警方無時無刻就在後面看著」，讓易滋事分子，要街頭鬥毆或者犯罪時，心生畏懼。

隨著任務延長到5月、6月，接下來再繼續延長到7月12日、26日，現在甚至有傳言要無限期延長；任務效益不免讓基層刑警質疑，掌控到後期，對象也知道，同樣變著花樣應對警方，效果幾乎呈等比級數下降。

不僅如此，日前才有人不滿，在臉書靠北警察貼文。數月前就引起基層刑警反彈，隨著一再延長，似又加深怒火。

有基層刑警說，排除掉公文做不完、扛績效狀況。如果是耗費大量時間跟著涉嫌走私、藥頭就算了，結果同樣花了這麼多的時間，卻只是跟著一個可能犯下易滋事、聚眾鬥毆的分子，比例原則明顯失衡。何況，這做法治標不治本，「跟著這批人，換另一批人鬧事」，街頭暴力還是持續發生。