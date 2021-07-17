男子無業在家想賺錢 警查獲700多包毒咖啡

台北市信義警分局執行暑期「青春專案」反毒工作，進行網路巡邏時，發現有毒販在網路上販售各類毒咖啡包，立刻展開追緝，逮捕涉嫌的黃姓男子（32歲），起出711包新興毒咖啡。

警方日前執行網路巡邏，發現黃嫌（32歲）在網路社群平台發送販賣毒品咖啡包的訊息，立即進行跟監蒐證。16日晚間21時許，黃嫌前往信義區準備交易時，跟監的警員立即表明身分進行查緝。

警方先在小客車上查獲毒品咖啡2包、愷他命等毒品，調查後繼續在他居住處所搜出毒咖啡包共711包（總毛重3856公克）及愷他命（總毛重129公克），黃嫌表示因為無業在家，因此從朋友處取得咖啡包牟利，警方訊問後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，現在的新興毒品混合式咖啡包，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人的目光，易造成大量濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，而毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等，猝死風險極高。