快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子無業在家想賺錢 警查獲700多包毒咖啡

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局執行暑期「青春專案」反毒工作，進行網路巡邏時，發現有毒販在網路上販售各類毒咖啡包，立刻展開追緝，逮捕涉嫌的黃姓男子（32歲），起出711包新興毒咖啡。

警方日前執行網路巡邏，發現黃嫌（32歲）在網路社群平台發送販賣毒品咖啡包的訊息，立即進行跟監蒐證。16日晚間21時許，黃嫌前往信義區準備交易時，跟監的警員立即表明身分進行查緝。

警方先在小客車上查獲毒品咖啡2包、愷他命等毒品，調查後繼續在他居住處所搜出毒咖啡包共711包（總毛重3856公克）及愷他命（總毛重129公克），黃嫌表示因為無業在家，因此從朋友處取得咖啡包牟利，警方訊問後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，現在的新興毒品混合式咖啡包，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人的目光，易造成大量濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，而毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等，猝死風險極高。

台北市警方查獲黃姓男子藏有大量毒咖啡包。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方查獲黃姓男子藏有大量毒咖啡包。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方查獲黃姓男子藏有大量毒咖啡包。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方查獲黃姓男子藏有大量毒咖啡包。記者廖炳棋/翻攝

毒品

延伸閱讀

警不熟程序「用一份許可、強採尿兩次」 他冤喊不合理

防毒品人口逃外縣市躲驗尿 強採尿許可囑託他轄警代驗

影／微解封高雄男路邊拉下口罩抽菸 遇警露毒品吃官司

超純古柯鹼從天而降？飛行員「空投運毒」鬧烏龍被捕

相關新聞

解除分期詐騙上半年增一成七 警公布六月高風險賣場

根據刑事局統計，今年1到6月警方受理「解除分期付款詐騙（ATM）」案件1675件，為全般詐欺第3高的案類，較去年同期增加...

男子無業在家想賺錢 警查獲700多包毒咖啡

台北市信義警分局執行暑期「青春專案」反毒工作，進行網路巡邏時，發現有毒販在網路上販售各類毒咖啡包，立刻展開追緝，逮捕涉嫌...

防毒品人口逃外縣市躲驗尿 強採尿許可囑託他轄警代驗

為防範毒品列管人口逃離戶籍地規避驗尿，警政署增設「強制採驗尿液許可書上傳專區」，各地警方可將聲請到的強制採尿許可書上傳，...

警不熟程序「用一份許可、強採尿兩次」 他冤喊不合理

毒品列管人口應定期赴轄區警察機關驗尿，遲延未到警方可向檢察官聲請強制採尿許可書，桃園警方對羅姓男子強採後卻疏於回報，「用...

性侵分屍想出書「殺人魔自白」 陳伯謙聲請釋憲結果出爐

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本，並揚言出書「變態殺人魔的心情自白」賺一桶金，案件仍在台灣高...

地址不對、關稅沒付？假郵局騙你填資料 盜刷信用卡

歹徒假冒郵局發送電子郵件或手機簡訊，宣稱郵件有未繳納關稅或遞送地址不正確，附上冒充郵局網頁的釣魚網站連結，誘使點擊輸入信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。