快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防毒品人口逃外縣市躲驗尿 強採尿許可囑託他轄警代驗

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

為防範毒品列管人口逃離戶籍地規避驗尿，警政署增設「強制採驗尿液許可書上傳專區」，各地警方可將聲請到的強制採尿許可書上傳，若他轄員警抓到人可憑此代執行，立意良好，桃園警方不熟程序釀「一份許可書、強採尿2次」烏龍，事後已補破網避免採證違法。

資深刑警指出，毒品管制人口僅約三分之一是「乖乖牌」會來按時驗尿，其餘四處躲藏根本不來，常得靠街頭攔檢、勤務盤查方式應對，加上過去系統未整合資訊不公開，若他轄員警抓到也難判斷是否該強制驗尿。

為解決警察查獲他轄未到驗的應受採尿人，無法即時執行強制採驗，警政署2019年7月曾函詢法務部，針對檢方開立的強制採尿書，執行效力是否及於全國警察機關？法務部回覆，他轄警方發現未到驗的應受採尿人，可囑託執行並回報。

因此，警政署在「出矯治機構應受尿液採驗人採驗處理系統」新增「強制採驗尿液許可書上傳專區」，並在M-Police警用行動電腦毒品頁籤顯示強制採驗資訊功能。

另強制採尿許可書應掃描上傳至採驗處理系統，囑託他轄警方查獲對象，可代為執行，嚇阻逃往戶籍地以外規避採尿。

桃園警方因不諳程序，出現「一份許可、強採尿兩次」後，桃園市刑事警察大隊已發函給各單位、大隊，若查獲他轄未到案驗尿毒品人口，在執行代強制採尿後，必須於24小時內將逮捕資料、查獲紀錄等，回傳給原管轄單位勤務指揮中心，避免再有重複驗尿狀況發生。

律師蔡正傑指出，強制採尿許可類似拘票、搜索票，核准後有執行期間內只能使用一次，警方以同一許可強採第二次，被檢察官認定取證程序非法，依據毒樹果實理論採得的尿液雖呈陽性反應，但仍不具證據力。

警方申請強制採尿許可書可上傳警政署系統，他轄警方若查獲當事人，可憑此代為執行。示意圖／ingimage
警方申請強制採尿許可書可上傳警政署系統，他轄警方若查獲當事人，可憑此代為執行。示意圖／ingimage

毒品 警察 桃園

延伸閱讀

日本國勢調查 東京每家戶人口首度不到2人

影／微解封高雄男路邊拉下口罩抽菸 遇警露毒品吃官司

印尼單日確診逾5萬 取代印度成亞洲疫情最慘國家

疫苗覆蓋率採劑次人口比？柯文哲：不用自己發明標準

相關新聞

影／三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人失去生命徵象

新北市三峽區溪東路233巷45弄在進行涵洞下引水工程，消防局下午2點33分接獲通報，該處涵洞上方的石塊突然掉落，壓傷3名...

男子無業在家想賺錢 警查獲700多包毒咖啡

台北市信義警分局執行暑期「青春專案」反毒工作，進行網路巡邏時，發現有毒販在網路上販售各類毒咖啡包，立刻展開追緝，逮捕涉嫌...

防毒品人口逃外縣市躲驗尿 強採尿許可囑託他轄警代驗

為防範毒品列管人口逃離戶籍地規避驗尿，警政署增設「強制採驗尿液許可書上傳專區」，各地警方可將聲請到的強制採尿許可書上傳，...

警不熟程序「用一份許可、強採尿兩次」 他冤喊不合理

毒品列管人口應定期赴轄區警察機關驗尿，遲延未到警方可向檢察官聲請強制採尿許可書，桃園警方對羅姓男子強採後卻疏於回報，「用...

解除分期詐騙上半年增一成七 警公布六月高風險賣場

根據刑事局統計，今年1到6月警方受理「解除分期付款詐騙（ATM）」案件1675件，為全般詐欺第3高的案類，較去年同期增加...

性侵分屍想出書「殺人魔自白」 陳伯謙聲請釋憲結果出爐

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本，並揚言出書「變態殺人魔的心情自白」賺一桶金，案件仍在台灣高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。