防毒品人口逃外縣市躲驗尿 強採尿許可囑託他轄警代驗

為防範毒品列管人口逃離戶籍地規避驗尿，警政署增設「強制採驗尿液許可書上傳專區」，各地警方可將聲請到的強制採尿許可書上傳，若他轄員警抓到人可憑此代執行，立意良好，桃園警方不熟程序釀「一份許可書、強採尿2次」烏龍，事後已補破網避免採證違法。

資深刑警指出，毒品管制人口僅約三分之一是「乖乖牌」會來按時驗尿，其餘四處躲藏根本不來，常得靠街頭攔檢、勤務盤查方式應對，加上過去系統未整合資訊不公開，若他轄員警抓到也難判斷是否該強制驗尿。

為解決警察查獲他轄未到驗的應受採尿人，無法即時執行強制採驗，警政署2019年7月曾函詢法務部，針對檢方開立的強制採尿書，執行效力是否及於全國警察機關？法務部回覆，他轄警方發現未到驗的應受採尿人，可囑託執行並回報。

因此，警政署在「出矯治機構應受尿液採驗人採驗處理系統」新增「強制採驗尿液許可書上傳專區」，並在M-Police警用行動電腦毒品頁籤顯示強制採驗資訊功能。

另強制採尿許可書應掃描上傳至採驗處理系統，囑託他轄警方查獲對象，可代為執行，嚇阻逃往戶籍地以外規避採尿。

桃園警方因不諳程序，出現「一份許可、強採尿兩次」後，桃園市刑事警察大隊已發函給各單位、大隊，若查獲他轄未到案驗尿毒品人口，在執行代強制採尿後，必須於24小時內將逮捕資料、查獲紀錄等，回傳給原管轄單位勤務指揮中心，避免再有重複驗尿狀況發生。