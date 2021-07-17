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警不熟程序「用一份許可、強採尿兩次」 他冤喊不合理

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

毒品列管人口應定期赴轄區警察機關驗尿，遲延未到警方可向檢察官聲請強制採尿許可書，桃園警方對羅姓男子強採後卻疏於回報，「用1份許可書，對羅強採2次」依毒品罪送辦，羅喊冤「很不合理」，檢察官清查員警因不諳程序造成違法採證，予以羅不起訴處分。

桃園分局景福派出所去年8月23日持桃園地檢開立的強制採尿許可書，到羅男（43歲）龜山區住家帶回驗尿，因呈現安非他命陽性反應，被依毒品罪嫌送辦。

檢方訊時，羅坦承吸毒，但辯稱「上周保安大隊已拿強制採尿許可書對他採尿過」，質疑「不應以同一份許可書，對他強制採尿2次」。羅還說，當時景福所員警致電向保大詢問驗尿紀錄，對方卻說查不到，自己就被強採尿2次，覺得很不合理。

景福所林姓員警證稱，當天拿強制採尿許可書直接到羅男家，沒有相關事證或理由懷疑他涉嫌吸毒，因警政署「出矯治機構應受尿液採驗人採驗處理系統」查不到採驗資料，保大也說查無羅的移送資料，才會對他採尿。

保大陳姓警員則說，去年8月16日路邊盤查，檢視羅資料發現他是毒品列管人口，當時雖無異狀、未查扣毒品或吸食器，因檢方有開立強制採尿許可，詢問後就將羅帶回驗尿，事後也沒通知羅住所管轄的龜山分局。

檢方認為，羅男未按時報到採尿，經龜山分局囑託其他警察機關代執行，保安大隊對羅強制採尿後，卻沒依規定通知龜山分局，結果景福所員警再度持同個強制採尿書對羅強採，程序顯然有誤，且羅當時未經拘提或逮捕，不得強制採尿。

檢方審酌，員警以違法程序採集尿液，而吸毒本質上屬自戕行為，對他人法益尚無直接具體危害，基於人權保障及公共利益均衡維護等考量，應排除其證據力，偵結予以羅男不起訴。

檢方認為，員警以違法程序採集尿液，應排除其證據力，予以羅男不起訴。記者曾健祐／攝影
檢方認為，員警以違法程序採集尿液，應排除其證據力，予以羅男不起訴。記者曾健祐／攝影

毒品 桃園 吸毒

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