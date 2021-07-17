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解除分期詐騙上半年增一成七 警公布六月高風險賣場
根據刑事局統計，今年1到6月警方受理「解除分期付款詐騙（ATM）」案件1675件，為全般詐欺第3高的案類，較去年同期增加255件（+17.96%）。另外今年6月間，高風險賣場前10名依序為「萬年東海模型」、「天蘭小舖」、「生活倉庫」、「QMOMO」、「玉如阿姨內衣」、「蝦皮購物」、「LULUS」、「熊媽媽買菜網」、「婕洛泥絲」及「陶板屋和風創作料理」。
警方分析，這類詐騙手法通常是歹徒駭入資安防護不足的電商，或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM（網銀匯款或購買遊戲點數）假藉解除分期付款設定方式，詐騙金錢。
刑事局對此每周發函通知被害件數超過5件疑似個資外洩的電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並在網頁置放反詐騙宣導。同時透過本署165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。
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