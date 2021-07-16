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地址不對、關稅沒付？假郵局騙你填資料 盜刷信用卡

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

歹徒假冒郵局發送電子郵件或手機簡訊，宣稱郵件有未繳納關稅或遞送地址不正確，附上冒充郵局網頁的釣魚網站連結，誘使點擊輸入信用卡資料後盜刷；165反詐騙專線統計，今年受理4件、財損10萬餘元，提醒民眾別上當。

新北市王姓女子收到以中華郵政名義寄送的電子郵件，稱地址錯誤，須補差額56元，她點擊連結輸入信用卡資料，被扣款1千歐元（約台幣4萬元）；台南市彭姓女子同樣收到假郵件，指她有價值3百多元的包裹未付款，她點入連結填寫資料後遭盜刷4萬元。

刑事局說，歹徒發送郵件或簡訊亂槍打鳥，以包裹等待送達等問題，要求支付郵資或關稅費用，誘使點擊釣魚網站，填入姓名及信用卡卡號、有效期限、安全碼，民眾收到銀行通知簡訊才知被盜刷。

這是釣魚老梗手法，中華郵政曾在官網說明，不會用郵件、簡訊通知辦理相關郵務，建議民眾比對確認網址。

刑事局提醒民眾，與寄送方保持聯繫，不要點擊不明網址及輸入資料，若不慎填寫，請銀行啟動停卡，可撥打郵局電話或165諮詢。

歹徒假冒郵局發送電子郵件或手機簡訊，宣稱郵件有未繳納關稅或遞送地址不正確，附上冒充郵局網頁的釣魚網站連結，誘使點擊輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供
歹徒假冒郵局發送電子郵件或手機簡訊，宣稱郵件有未繳納關稅或遞送地址不正確，附上冒充郵局網頁的釣魚網站連結，誘使點擊輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供
歹徒假冒郵局發送電子郵件或手機簡訊，宣稱郵件有未繳納關稅或遞送地址不正確，附上冒充郵局網頁的釣魚網站連結，誘使點擊輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供
歹徒假冒郵局發送電子郵件或手機簡訊，宣稱郵件有未繳納關稅或遞送地址不正確，附上冒充郵局網頁的釣魚網站連結，誘使點擊輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供

盜刷 郵局 信用

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