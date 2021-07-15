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謝和弦呼麻又被逮 辯稱醫療用不被採信判4個月

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

歌手謝和弦2019年12月因為持有大麻被逮，後續安排勒戒，結束療程重返社會，勒戒所評估他無繼續施用毒品的傾向，新北地檢署去年6月給予不起訴處分。不過，去年9月，謝的尿液遭驗出有大麻陽性反應，新北地方法院依施用二級毒品罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

謝和弦2019年12月遭前妻Keanna檢舉吸食大麻，經檢方調查後，向法院聲請勒戒獲准。去年6月新店戒治所評估他無繼續施用毒品的傾向，因而獲釋，新北地檢署去年6月給予不起訴處分。

不過，去年9月間，謝的尿液又遭驗出大麻陽性反應，他辯稱施用醫療用大麻，不是毒品，是他從國外進口。檢方認為謝未提出合法進口大麻及合法施用的證據，因此不採信他的說法，今依《毒品危害防制條例》將他起訴，並聲請簡易判決。

謝和弦在法院審理時具狀表示，他長期罹患重度躁鬱症，並長期服用CBD大麻二酚藥物，有診所的診斷證明記載。

不過，法院審理發現，謝施用毒品的時間是去年9月20日，但就診時間卻是今年4月，距離有7個月之久，且他施用的大麻來源無法確認為診所開的醫療用藥。

法院指出，謝曾在偵查時表示，他的醫療用大麻是用電子菸方式吸食，不過，法院發現診所開立的醫療用大麻是錠劑服用，顯然有所不同，因此不採信謝的說詞。

法官指出，謝曾施用毒品經觀察、勒戒，卻還是再度吸食，可見他戒毒意志薄弱，謝為藝人，對社會風氣有相當影響力，因此不會輕縱他的犯行，依施用二級毒品罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。

歌手謝和弦二度吸食大麻被逮，新北地院依施用二級毒品罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。聯合報系資料照
歌手謝和弦二度吸食大麻被逮，新北地院依施用二級毒品罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。可上訴。聯合報系資料照

大麻 毒品 謝和弦

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