影／生技公司假辦理線上預約疫苗殘劑 真竊取700人個資

台中市一家生技公司在LINE成立「照護管家」群組，有近4千人加入，其中近700人登入系統預約施打疫苗殘劑，遭張姓女負責人違法蒐集個資。張女坦承違法吸收民眾個資充當會員人數，做為日後與各家診所談判的商業手法。警詢後將張女等6人依法移送，檢方訊問後張女等人依50萬元至5萬元不等交保。

刑事局中部打擊犯罪中心調查，張姓女負責人(47歲)在台中市經營一家生技公司，與馬姓員工(46歲)等6人(2女4男)，以LINE成立「照護管家」群組，有近4千人加入群組，並以Line散布新冠肺炎疫苗殘劑預約注射的假訊息，招攬近7百名民眾登錄「新冠肺炎疫苗注射預約」、「疫苗殘劑開放候補名單」、「新冠肺炎疫苗注射預約查詢表」等網頁，實際上涉嫌違法蒐集民眾個資。

警方指出，這近7百位民眾登入預約接種疫苗，實際上「根本打不到」，反而個資登入完畢，系統再導入該生技公司販售產品的入口網站，吸引民眾觀看、購買相關防疫產品。

刑事局中部打擊犯罪中心副大隊長廖水池指出，該生技公司的核心業務是開發診所預約系統，藉由違法吸收民眾個資，充當會員人數，做為日後與各家診所談判的商業手法。

警詢後將張女等6人依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、個人資料保護法第6條第1項及第41條等罪嫌移送，經檢察官複訊後，公司負責人張女50萬元、馬姓員工25萬元、黃姓女員工5萬元交保，其餘3人飭回。

警方呼籲，目前衛生福利部疾病管制署僅開放各縣市醫院、衛生所及合約診所預約候補登記，未曾委由任何國內(外)私人機構或企業公司幫忙預約候補登記民眾資料。