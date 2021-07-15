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毒癮發作想打一針！通緝犯不想被關戴著手銬朝總統府奔逃

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

通緝犯葉姓男子被警方逮捕解送台北地檢署的途中，因毒癮發作想要打一針，趁下警車、警員不注意時，戴著手銬朝總統府方向奔跑脫逃，最後被警員緝獲；台北地方法院依脫逃未遂罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，葉今年5月12日下午3時許因通緝被警方逮捕，解送台北地檢署歸案時，在北檢第三辦公室，乘員警疏未注意，沿桃源街往寶慶路方向脫逃，員警隨即在後追捕，葉朝總統府方向逃跑100公尺後，被員警壓制緝獲。

葉到案後坦承犯行，法院勘驗監視器畫面，確認葉下車後，趁警員轉頭看警車時，立即奔跑離去，警員發現後在後追捕。

判決指出，葉僅因毒癮發作想要打一針，就趁警方執勤時脫逃未遂，且他曾犯竊盜、搶奪、贓物、詐欺、毒品等前科，素行不佳，但考量他坦承犯行，犯後態度良好，依脫逃未遂罪判刑3月，得易科罰金。

示意圖／ingimage
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通緝 總統府 監視器

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