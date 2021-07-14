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確診男砍雙和醫院護理師 開庭辯「看到鬼」要求作精神鑑定

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

確診的洪姓男子在雙和醫院內砍護理師，今法院首次開庭，洪男的辯護律師指出洪男在醫院看到鬼，要求做精神鑑定。圖／聯合報系資料照
確診的洪姓男子在雙和醫院內砍護理師，今法院首次開庭，洪男的辯護律師指出洪男在醫院看到鬼，要求做精神鑑定。圖／聯合報系資料照

5月31日確診新冠肺炎的洪姓男子住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻拿水果刀砍殺護理師，造成3名護理師受重傷。新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男並羈押至今。新北地方法院今首次開準備庭，洪男辯護律師爭執被害人傷勢，並稱洪男「在病房看到很多鬼」，要求法院作精神鑑定。

洪男目前遭收押在台中看守所防疫中心，法院今採取遠距視訊方式開庭。洪男否認犯行，辯稱他只是要去治療，要求法官讓他交保。

洪男的兩名辯護律師辯稱，洪男對於追砍、奪刀等經過都不記得，因此這些過程都有待在調查釐清。律師指出，洪男有大腦神經萎縮，犯案時可能因譫妄導致意識混亂而無法辨識自己的行為，並聲請為洪男做精神鑑定。

洪男的律師又稱，他曾在病房中致電向女兒訴苦：「看到很多鬼」，還以洪男喪母為理由，請求法官讓他交保。

被害人委任律師則表示，洪男犯案時意識清楚，攻擊一名護理師後，接著再連砍兩名護理師，犯後仍持續對其他醫護人員言語攻擊，揚言再傷害護理人員，導致被害人身心受創，因此請求法院從重量刑。法院諭知擇期再開庭。

洪男5月25日確診，同月28日入住雙和醫院11樓B區負壓病房隔離接受治療。洪男因不滿遭隔離，認為自己沒病，想擅自離開醫院。31日上午7點多，洪男走出病房，蔡姓、陳姓護理師阻止說：「阿伯，你不能離開病房」，請他回到病房內。

洪男不滿，心生殺人意圖，將水果刀藏在身後，持刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，造成施女負傷倒地，因施女呼救，他又持刀朝施女腹部捅去，施女以手腳抵擋並持續呼救。

這時，陳姓護理師及蔡姓護理師趕到現場，要求洪男停下，但他卻拿刀衝向蔡女、陳女。在蔡女扶起施女時，洪男刺向蔡女腹部，蔡女往後閃躲仍遭劃傷，蔡女往另一方向逃走後，洪男立即轉向陳女，持刀刺向陳女的胸口，陳女用右手抵擋並嘗試奪刀，但當時刀柄已掉落在地，無法奪刀，陳女最後也受傷倒地，洪男卻還是拿刀往陳女的腰腹、會陰處一直捅刺，導致陳女全身多處受傷失血，勉強支撐逃往病房護理站求救。

警衛、警察獲報後到場，警先出聲：「把刀放下」，隨即奪刀制伏洪男。洪男在衛福部的建議下，從雙和醫院轉往國軍新竹地區醫院醫治，並由警方全程戒護。

6月9日，檢察官採視訊訊問方式，訊後認為洪男涉犯殺人未遂、重傷害、以強暴方法妨害醫事人員執行業務等罪嫌，並向法院聲押。新北地院審理後，凌晨裁准羈押，並將他送往台中看守所防疫中心，當天檢方便馬上依殺人未遂等罪嫌起訴洪男。

護理師 律師

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