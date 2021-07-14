密艙有夠密！深澳漁船搜出211箱私菸今再登檢還藏200箱。記者游明煌／翻攝

「昇慶利號」漁船前天進港靠泊新北市深澳漁港後，海巡署第二岸巡隊人員眼尖察覺船員眼神閃爍，找來查艙專精小組登檢，在船尾密艙入口搜出走私菸品211箱，市價約700萬元。宜蘭查緝隊掌握線索，懷疑可能還有密艙，報請基隆地檢署再度登船搜索，今天又發現另一處密艙，搜出私菸200多箱。

海巡署第二岸巡隊指出，12日下午4時，第二岸巡隊查艙專精小組人員針對「昇」漁船進港時加強實施安全檢查，發現漁船機艙地板夾縫處內層有塑膠袋，疑似夾藏物品，由第二巡防區指揮北部分署第二岸巡隊等單位組專案小組實施聯合查緝行動，並立即派遣偵搜犬登船協助搜索。

專案小組人員於船尾艙間尋獲密艙入口，緝獲走私菸品211箱（10萬5500包），市價約700萬元，並通知新北市政府財政局菸酒金融科、基隆市政府財政處菸酒管理科等協助處理。岸巡二總隊訊後，將蔡姓船長及5名印尼籍船員依違反菸酒管理法移送基隆地檢署偵辦，目前6人都無發燒情事，並由新北市政府衛生局進行PCR採檢送驗作業。

檢方調查，宜蘭查緝隊也掌握走私線報，認為以船的噸位數來看，走私數量應不只200多箱，昨天報請基隆地檢署偵辦，今天上午再進行搜索，上午大批宜蘭查緝隊成員登船仔細再檢查一遍，資深隊員撬開封死的密艙果然另有玄機，發現和昨天被查獲的私菸，是封在不同密艙，且都以封死的方式掩人耳目。

第二岸巡隊呼籲，來路不明或廉價菸品，有可能摻雜有害化學物質，吸入後恐傷身體健康，民眾發現有走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。

密艙有夠密！深澳漁船搜出211箱私菸今再登檢還藏200箱。記者游明煌／翻攝

密艙有夠密！深澳漁船搜出211箱私菸今再登檢還藏200箱。記者游明煌／翻攝