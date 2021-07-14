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桃園男想賺數百萬 竟上網學技術汽旅開房間猛製毒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園柳姓男子貪圖數百萬利益，上網自學製K他命技術，透過管道買來原料再找許姓、黃姓同夥，趁著颱風夜到汽車旅館開房間製毒，未料遇上警方臨檢聞到濃濃化工味，經報警檢察官逕行搜索破獲，法官痛批3人增加毒品擴散風險，危害國民健康，依毒品罪判3人1年至2年2月不等，可上訴。

檢警調查，柳男（30歲）自行上網搜尋製造K他命資訊，2019年9月23日在台北火車站附近以38萬元，向身分不詳綽號「矮子」男子購買一批原料「2-氟－去氯愷他命」（目前已公告為第三級毒品）、製毒工具。

柳男9月30日和許、黃添購電磁爐、電扇鄧設備，傍晚入住桃園某汽車旅館，隨即比照上網學來的程序製毒，黃幫忙外出購買飲食，許則拿1980元交付房間費用，結果6點多轄區警方臨檢，聞到門房外飄來濃厚化學氣味認為可疑。

警方隨即報請檢察官指揮逕行搜索，當場查獲柳等3人正在製毒，同時也扣下使用工具、K他命半成品等物；審理時，柳男坦承不諱，表示自己上網學製毒技術，並購入原料找來許、黃合作。

許男也證稱，柳聯絡他時曾說「飲料好了」、「工具好了」，「差不多可以開始行動」等暗語表示可以開始製毒計畫，黃則說，當時只有柳獨自1人在房間內製毒。法院經比對證詞，認定許、黃確實有幫助製造K他命犯行。

法院認為，柳男在製毒居於主要角色地位，許、黃則是聽命於他幫助，但3人所為增加毒品擴散風險，危害國民健康，且柳也自稱，這批若成功可製出2公斤K他命，販售獲利可達數百萬元，依製造第三級毒品未遂罪判柳、許，黃各2年2月、1年2月、1年，另黃緩刑3年，應提供200小時勞務。

案發現場示意圖。圖／報系資料照
案發現場示意圖。圖／報系資料照

毒品 桃園 臨檢

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