竹市警青春專案辦網路創意著色接力賽 有機會拿禮卷

接力賽只能在田徑場上一較高下嗎？今年青春專案期間，新竹市警局首次辦理網路「創意著色接力賽」活動，邀請新竹地區插畫家設計著色圖稿，將防制新興毒品、兒少性剝削、詐欺車手、網路賭博等主題融入比賽，讓青少年在著色過程中潛移默化犯罪預防的知識，建立保護自己的觀念，成績優異與完賽者還可獲得商品禮卷。

新竹市警局少年隊指出，今年「創意著色接力賽」活動期間自7月2日至8月27日止，每二周為一梯（棒）次公布一主題圖稿，共計四梯（棒）次，每梯（棒）次分為兒童組及少年組，各錄取優選3名（商品禮券1000元，獎狀1紙）及佳作6名（商品禮券500元，獎狀1紙） ，即日起至110年8月30日17時截止收件。

另外，4梯（棒）次全數完賽，警察局還會再加抽50名完賽禮（商品禮券300元），目前第1棒正式比賽圖稿已在7月2日公布於新竹市警察局官網，主題是「防制少年接觸新興毒品」，圖稿內容設計有偽裝成糖果餅乾的新興毒品，包含毒果汁、跳跳糖、毒咖啡包等，引導孩子在發揮創意著色的過程也能思考新興毒品可能偽裝的形式，提高警覺。