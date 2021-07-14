聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車越線見警車急煞車 警眼尖查獲毒蟲送辦
林姓毒蟲包包攜帶安非他命搭乘友人轎車，車子在台南新營區一處路口越線，看到警車後急煞車，員警下車從對方搖下車窗看到開車友人神色有異，林佯稱「丟垃圾」，急將包包的安毒丟棄，仍被眼尖警員查獲，警訊後依毒品危害防制條例送辦。
這起案件發生在本月12日凌晨1點，台南新營警分局後鎮派出所警員包盛仁、陳宏科巡邏行經新營區建國路，發現前方自小客車疑想闖紅燈，看到警車後急速煞車停止，包盛仁、陳宏科下車從對方搖下的車窗看到駕駛，覺得神色有異，盤查過程中，坐在副駕駛座28歲林嫌從包包拿出一袋東西，假意推擠員警，想趁亂在黑暗中丟入一旁水溝蓋中，經包、陳兩人發現，查扣安非他命毒品6包共6.21公克及吸食器、杓子等工具。
據知，有毒品前科的林嫌，家住嘉義縣鹿草鄉，經常在新營地區活動，到案時堅稱安毒僅自己吸食未販售，警方訊後依上述罪嫌送辦外，持續追查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言