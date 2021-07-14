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轎車越線見警車急煞車 警眼尖查獲毒蟲送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

林姓毒蟲包包攜帶安非他命搭乘友人轎車，車子在台南新營區一處路口越線，看到警車後急煞車，員警下車從對方搖下車窗看到開車友人神色有異，林佯稱「丟垃圾」，急將包包的安毒丟棄，仍被眼尖警員查獲，警訊後依毒品危害防制條例送辦。

這起案件發生在本月12日凌晨1點，台南新營警分局後鎮派出所警員包盛仁、陳宏科巡邏行經新營區建國路，發現前方自小客車疑想闖紅燈，看到警車後急速煞車停止，包盛仁、陳宏科下車從對方搖下的車窗看到駕駛，覺得神色有異，盤查過程中，坐在副駕駛座28歲林嫌從包包拿出一袋東西，假意推擠員警，想趁亂在黑暗中丟入一旁水溝蓋中，經包、陳兩人發現，查扣安非他命毒品6包共6.21公克及吸食器、杓子等工具。

據知，有毒品前科的林嫌，家住嘉義縣鹿草鄉，經常在新營地區活動，到案時堅稱安毒僅自己吸食未販售，警方訊後依上述罪嫌送辦外，持續追查中。

林嫌堅稱毒品自己吸食並未販售，警方持續偵辦中。記者謝進盛／翻攝
林嫌堅稱毒品自己吸食並未販售，警方持續偵辦中。記者謝進盛／翻攝
新營警方查獲林嫌丟棄的安毒。記者謝進盛／翻攝
新營警方查獲林嫌丟棄的安毒。記者謝進盛／翻攝

毒品 嘉義

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