轎車越線見警車急煞車 警眼尖查獲毒蟲送辦

林姓毒蟲包包攜帶安非他命搭乘友人轎車，車子在台南新營區一處路口越線，看到警車後急煞車，員警下車從對方搖下車窗看到開車友人神色有異，林佯稱「丟垃圾」，急將包包的安毒丟棄，仍被眼尖警員查獲，警訊後依毒品危害防制條例送辦。

這起案件發生在本月12日凌晨1點，台南新營警分局後鎮派出所警員包盛仁、陳宏科巡邏行經新營區建國路，發現前方自小客車疑想闖紅燈，看到警車後急速煞車停止，包盛仁、陳宏科下車從對方搖下的車窗看到駕駛，覺得神色有異，盤查過程中，坐在副駕駛座28歲林嫌從包包拿出一袋東西，假意推擠員警，想趁亂在黑暗中丟入一旁水溝蓋中，經包、陳兩人發現，查扣安非他命毒品6包共6.21公克及吸食器、杓子等工具。