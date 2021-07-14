舊恨難解？雲林男夥3友上街尋人談判 1人被砍傷

雲林斗六市昨晚8時許發生街頭聚眾持刀傷人案，一名林姓男子因日前與張姓男子曾發生糾紛，張昨夥同另3名友人到斗六地區找林男，恰於鎮北路大乾宮前看見林，遂徒手及持刀攻擊，造成林的左手臂受刀傷，警消獲報趕到現場將傷者送醫治療，隨後在一行人所駕駛的車上查獲刀械、毒品等違禁品，全案依法送辦。

據了解，45歲林姓男子和35歲張姓男子為舊識，雙方數日前曾發生衝突，張男內心積怨，昨天晚上與32歲戴姓、38歲林姓2名男子及29歲李姓女子到斗六市要找林男談判，約8時許見到林男人在鎮北路上的廟前，隨即下車堵人，二話不說便出手攻擊，過程中甚至持刀把林男手臂畫傷。

警方晚間8點30左右獲報，出動快速打擊部隊6車12人趕抵現場，當時犯嫌一行人正準備駕車離去，所幸警方及時上前追捕，在案發現場約100公尺處、鎮北路及明德北路口攔查車輛並展開搜索。

警方指出，該輛白色自小客車上有3男1女，現場查扣犯嫌作案用的刀械，及4包安非他命、15顆子彈等違禁品，4人皆帶回警局偵訊，訊後依妨害秩序、傷害、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送雲林地檢署偵辦。