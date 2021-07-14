只為討回友人積欠5000元 鐵板燒師傅販毒落網被判3年

吳姓鐵板燒師傅今年3月26日在交友軟體上，以暱稱張貼「台南營需要私訊」含有笑臉與糖果圖案訊息，暗示可與他聯繫購買毒品，經網路巡邏員警發覺，相約以2萬8000元購買安非他命半兩，他與友人赴約，友人當場被逮，自己趁隙逃逸，後經警拘提到案。吳供稱，交易成功的話，就可以拿回友人積欠他的5000元。台南地院認他犯販賣第二級毒品未遂罪，處3年徒刑。

檢警調查，吳3月26日上午11時在陳姓友人住處，使用手機交友軟體「BAND」，以暱稱帳號，在「執飲料煙通通有」群組內，張貼含有「台南營需要私訊」及笑臉與糖果圖案的訊息，暗示可與他聯繫購買毒品，經網路巡邏的員警發覺，與他聯繫、接洽，約定以2萬8000元的價格，購買安非他命半兩。

當天下午3時30分，吳、陳依約在友人住處旁的停車場與喬裝員警進行毒品交易，陳坐上員警駕駛轎車，將安非他命1包交給員警，吳則與另1名員警在車外點收現金，經警表明身分，當場逮捕陳，並扣得安非他命1包，吳則趁隙逃逸。

直至4月10日下午12時9分，警在吳的住所將他拘提到案，並持搜索票扣得安非他命2包、手機、記帳紙及玻璃球1組等物。

台南地院合議庭審理時，吳坦承犯行，表示如果當天成功販毒，他可以拿回友人積欠他的5000 元。

合議庭審酌，吳年紀甚輕，知悉毒品戕害人之身心健康甚鉅，無視我國及國際上普遍對於毒品均採嚴厲管制措施，為求收取友人積欠他的款項，竟意圖營利，透過手機交友軟體向不特定多數人兜售，而與友人共同著手於販賣第二級毒品犯行，所為足以流散毒害，致令施用者沉淪，無法自拔。

且本件販賣交付與喬裝員警安非他命，檢驗前淨重為17公克多，原約定交易價格更高達2萬8000元，數量、價格均達相當程度，幸因買家為喬裝員警，及時查獲而止於未遂。

合議庭考量吳負責與買家聯繫、接洽，並於交易現場點收現金的角色分工與參與程度，及犯後坦承犯行，認他犯販賣第二級毒品未遂罪，處3年徒刑，可上訴。至於陳另案審理中。