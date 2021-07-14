影／追討債務率眾押人拍裸照 南警逮14人法辦

台南22歲陳姓男子因與林姓被害男子有賭債糾紛，5月17日下午2點林在台南市中西區海安路商圈和友人見面，陳得知後涉嫌糾眾將林押到善化區囚禁拍裸照，陳收到65萬元後當晚放人，警方昨天展開第二波收網，陸續逮捕陳姓主嫌共14人到案。

據了解，住在新北市林姓被害人，曾在台南市賭博因而積欠賭債，陳姓主嫌便計畫押人討債，布下眼線尋人，5月17日林在高雄出遊時，受友人邀約至台南見面，然到達案發地點，卻遭多名陌生男子強押上車前往他處拘禁並強拍裸照，林事後付出65萬元當晚獲釋。

林報案表示，遭人持辣椒水噴灑臉部及持刀架住頸部，強行押上車至台南市南區及善化區等處囚禁與拍攝裸照，陳嫌收取65萬元後，才在善化火車站前將他釋放。

台南市警二分局成立專案小組積極偵辦，並由台南地方檢察署檢察官指揮善化分局、台南市刑警大隊等單位合作，分別於6月22日和昨天發動二波查緝行動，共計拘提逮捕犯嫌14人到案，其中有2名少年，陳姓主嫌和楊及林姓同夥3人遭法院羈押。

警方共查扣作案車輛、行動電話、棍棒及刀械等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖、妨害秘密及傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理。