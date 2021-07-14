快訊

紓困4.0有接住對的人嗎？他：疫情「救急」最重要

砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／追討債務率眾押人拍裸照 南警逮14人法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南22歲陳姓男子因與林姓被害男子有賭債糾紛，5月17日下午2點林在台南市中西區海安路商圈和友人見面，陳得知後涉嫌糾眾將林押到善化區囚禁拍裸照，陳收到65萬元後當晚放人，警方昨天展開第二波收網，陸續逮捕陳姓主嫌共14人到案。

據了解，住在新北市林姓被害人，曾在台南市賭博因而積欠賭債，陳姓主嫌便計畫押人討債，布下眼線尋人，5月17日林在高雄出遊時，受友人邀約至台南見面，然到達案發地點，卻遭多名陌生男子強押上車前往他處拘禁並強拍裸照，林事後付出65萬元當晚獲釋。

林報案表示，遭人持辣椒水噴灑臉部及持刀架住頸部，強行押上車至台南市南區及善化區等處囚禁與拍攝裸照，陳嫌收取65萬元後，才在善化火車站前將他釋放。

台南市警二分局成立專案小組積極偵辦，並由台南地方檢察署檢察官指揮善化分局、台南市刑警大隊等單位合作，分別於6月22日和昨天發動二波查緝行動，共計拘提逮捕犯嫌14人到案，其中有2名少年，陳姓主嫌和楊及林姓同夥3人遭法院羈押。

警方共查扣作案車輛、行動電話、棍棒及刀械等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖、妨害秘密及傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理。

陳姓主嫌聲稱，林積欠他100萬元賭債，林曾以20萬元喬債，他事後認為太少才率眾押人討債。

陳姓主嫌等14人涉嫌率眾押人討債，被警方循線逮捕法辦。圖／讀者提供
陳姓主嫌等14人涉嫌率眾押人討債，被警方循線逮捕法辦。圖／讀者提供

裸照 賭博

延伸閱讀

影／當街砸車押人討債 新北霹靂幹員攻堅逮竹聯平堂9人

懷疑遭檢舉吸毒 2男押人圍毆遇警栽了

台中少年租賓士車業者稱有損毀引糾紛 3煞砸車押人被逮

塞嘴不成點燃鞭炮塞屁股！14惡煞暴力押人教訓用這招

相關新聞

勒索軟體攻擊／去年至少15上市櫃公司 被駭勒贖

網路駭客勒索猖獗，今年包括宏碁、廣達和日月光集團等國內電子業大廠皆傳中鏢，有知情人士透露，光是去年國內就有至少十五家上市...

勒索軟體攻擊／政府幫不上忙 遇駭廠商只能自己談判

網路駭客勒索猖獗，有受害廠商現身說法，直稱遇駭客勒索，只能認栽，政府根本幫不上忙，「有很深的無力感」。

舊恨難解？雲林男夥3友上街尋人談判 1人被砍傷

雲林斗六市昨晚8時許發生街頭聚眾持刀傷人案，一名林姓男子因日前與張姓男子曾發生糾紛，張昨夥同另3名友人到斗六地區找林男，...

只為討回友人積欠5000元 鐵板燒師傅販毒落網被判3年

吳姓鐵板燒師傅今年3月26日在交友軟體上，以暱稱張貼「台南營需要私訊」含有笑臉與糖果圖案訊息，暗示可與他聯繫購買毒品，經...

影／追討債務率眾押人拍裸照 南警逮14人法辦

台南22歲陳姓男子因與林姓被害男子有賭債糾紛，5月17日下午2點林在台南市中西區海安路商圈和友人見面，陳得知後涉嫌糾眾將...

勒索軟體攻擊／我研擬設窗口 調局將助遭駭廠商談判

資安攻擊事件頻傳，尤其駭客勒索軟體氾濫，已成科技製造業不能說的痛。據了解，為協助受害廠商，不至於在遭勒索時孤軍奮戰，法務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。