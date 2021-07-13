只因7000塊糾紛 19歲男遭中壢馬伕砍到腸外露慘死

桃園市邱姓馬伕和李姓男子有7000元糾紛，10日深夜在中壢區某汽車旅館埋伏討債，雙方一見面就亮刀互砍，結果李男全身多處中刀，腹部遭劃開臟器外露，連小腸都流出來場面駭人，案發後主嫌邱男已遭逮捕收押，遭砍的李男傷勢嚴重，搶救2天多仍身亡，檢方將朝殺人罪嫌偵辦。

檢警調查，死者李男（19歲）因為陳姓、羅姓友人，和載送傳播小姐的邱姓馬伕有7000元債務糾紛，邱10日凌晨12點夥同李姓、吳姓及陳姓同夥，分別持西瓜刀、球棒及木棍到中壢區1間汽車旅間打算討債。

雙方人馬衝突一觸即發，李男因也自備刀械反抗，邱則亮出1把西瓜刀砍殺對方，造成李男臟器外露、創傷性休克，且李腹部遭砍傷，腸子甚至直接流出來，和友人等待救護時還用手按壓防止腸子掉出，連救護人員看到都嚇一大跳。