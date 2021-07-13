影／漁船密艙夾縫塑膠袋露餡 偵搜犬上船幫忙查獲私菸

海巡署第2岸巡隊深澳安檢所在蔡姓船長駕駛漁船進港時，實施安全檢查，發現機艙地板疑似設密艙，讓偵搜犬登船協助搜索，最後在船尾艙間尋獲密艙入口，查緝蔡男等人涉嫌走私211箱香菸，市價約700萬元，依菸酒管理法送辦及函送財政機關裁處。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部接獲情資，昨天下午指揮第2岸巡隊查艙專精小組人員，針對進港的特定漁船加強實施安全檢查，發現漁船機艙地板夾縫處內層有塑膠袋，疑似夾藏物品。

第2巡防區指揮北部分署第2岸巡隊、偵防分署基隆查緝隊、台北查緝隊、艦隊分署第1（基隆）海巡隊及第2岸巡隊第21岸巡中隊偵搜犬區隊，組成專案小組實施聯合查緝行動，並在船尾艙間發現密艙入口。海巡人員起出私菸，清點共211箱（10萬5500包），市價約700萬元。