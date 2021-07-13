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影／漁船密艙夾縫塑膠袋露餡 偵搜犬上船幫忙查獲私菸

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

海巡署第2岸巡隊深澳安檢所在蔡姓船長駕駛漁船進港時，實施安全檢查，發現機艙地板疑似設密艙，讓偵搜犬登船協助搜索，最後在船尾艙間尋獲密艙入口，查緝蔡男等人涉嫌走私211箱香菸，市價約700萬元，依菸酒管理法送辦及函送財政機關裁處。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部接獲情資，昨天下午指揮第2岸巡隊查艙專精小組人員，針對進港的特定漁船加強實施安全檢查，發現漁船機艙地板夾縫處內層有塑膠袋，疑似夾藏物品。

第2巡防區指揮北部分署第2岸巡隊、偵防分署基隆查緝隊、台北查緝隊、艦隊分署第1（基隆）海巡隊及第2岸巡隊第21岸巡中隊偵搜犬區隊，組成專案小組實施聯合查緝行動，並在船尾艙間發現密艙入口。海巡人員起出私菸，清點共211箱（10萬5500包），市價約700萬元。

現在仍是防疫3級警戒期間，海巡人員查緝漁船進港走私香菸不敢大意，全程穿著防疫裝備，避免產生防疫破口，並對蔡姓船長及5名印尼籍船員實施體溫量測及消毒工作。今天完成相關程序後，依違反菸酒管理法將全案移送基隆地檢署偵辦。

海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署深澳安檢所查獲蔡姓船長在漁船設密艙，涉嫌走私211箱香菸，將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 走私 私菸

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