青春專案開跑 竹市警粉絲專頁辦直播有獎徵答　

一年一度的青春專案來臨，因應新冠肺炎疫情，新竹市警察局粉絲專頁今年舉辦網路直播活動，首場網路互動於今天下午3點開跑，除提醒青少年暑假期間應注意的各項安全議題，也加入無毒校園專任警力共同與青少年分享青春的記憶，並於直播最後舉辦有獎徵答送運動後背包活動，希望達到宣傳與防疫並重。

新竹市警局少年隊指出，今年以辦理「網路互動」與「非群聚式比賽」來取代以往的暑期青少年實體營隊，除向觀眾說明暑期青春專案「防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用」等工作主軸，也介紹已公告的「保護青少年安全‧犯罪預防宣導標語創作比賽」、「保護青少年安全‧犯罪預防宣導創意著色接力賽」活動。

直播最後的有獎徵答送運動後背包活動，由警察局精選青少年暑假期間可能遭遇的毒品、詐欺、兒少性剝削等10則問題，透過問題討論傳達正確法律觀念，腦力激盪進行搶答，活動過程搶答激烈，吸引千人留言。