19歲男組販毒集團 龍潭警兵分多路查獲1078包毒咖啡

桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，而且狡兔三窟，和旗下共犯分別居住在中壢、平鎮等地，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，並查獲1078包毒品咖啡包、2大罐尚未分裝的毒品粉末、2把空氣槍等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。警方持續追查毒品流向。

桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者朱冠諭／翻攝

龍潭警分局聖亭派出所日前在桃園市各區查獲多件毒品交易案件，後續與偵查隊成立專案小組向上溯源，得知該販毒集團以19歲趙姓男子為首，經員警長期蒐證後，報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方考量狡猾趙嫌和販毒集團成員有多處住所，結合轄區警力，兵分多路分別前往中壢、平鎮等處埋伏等候，見時機成熟，隨即持搜索票同步搜索3處。