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19歲男組販毒集團 龍潭警兵分多路查獲1078包毒咖啡

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，而且狡兔三窟，和旗下共犯分別居住在中壢、平鎮等地，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，並查獲1078包毒品咖啡包、2大罐尚未分裝的毒品粉末、2把空氣槍等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。警方持續追查毒品流向。

桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者朱冠諭／翻攝

龍潭警分局聖亭派出所日前在桃園市各區查獲多件毒品交易案件，後續與偵查隊成立專案小組向上溯源，得知該販毒集團以19歲趙姓男子為首，經員警長期蒐證後，報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方考量狡猾趙嫌和販毒集團成員有多處住所，結合轄區警力，兵分多路分別前往中壢、平鎮等處埋伏等候，見時機成熟，隨即持搜索票同步搜索3處。

現場除逮捕趙嫌和其他5名共犯，也查獲毒品咖啡包1078包、未分裝毒品粉末2大罐（毛重1747公克）、摻有卡西酮牛奶粉2袋（毛重3363.5公克）、空氣槍2支、電子磅秤3台、分裝袋1批及相關工具等犯罪證據。

桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園趙姓男子夥同友人組成販毒集團，警方昨日兵分多路查緝，當場逮捕趙嫌和其他5名共犯，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。記者朱冠諭／翻攝

毒品 販毒

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