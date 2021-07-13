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原住民拿自製獵槍抵債 檢：偏離傳統文化具違法性

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子是泰雅族原住民，他自稱為打獵製造2把長槍，後來欠莊姓友人3萬多元就拿槍抵債，莊非法持有槍械落網供出源頭，檢方認為，陳是原住民為打獵自製槍械雖不構成刑法，但他轉讓給莊男的行為，已偏離傳統文化、狩獵等價值，偵結依轉讓具殺傷力槍枝罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男（54歲）未經許可自製2把具殺傷力的土製長槍，後來他因積欠莊姓男子3萬多元，去年9月莊上門討債時，他見陳身無分文但工寮內有2把槍，陳明知對方並無原住民身分，但為了抵債就轉讓2把槍給對方持有。

後來宜蘭警方接獲情資，去年12月14日持搜索票到莊男羅東、冬山住處起獲2把槍，將莊供出來源進一步逮到陳，依轉讓槍枝、製造槍砲等罪嫌移送偵辦。檢方訊時，陳坦承當初自製的2把長槍是為了打獵用，因欠債才轉讓給莊。

檢方認為，依槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍，供作生活工具之用者，處2000元以上2萬元以下罰鍰。

檢方指出，該條文已明定原住民持有自製獵槍供生活工具者，不適用槍砲條例刑罰規定，而陳男是泰雅族山地原住民，自稱2把獵槍是10幾年自製，用途是上山打獵，因此不適用刑罰規定。

而槍砲條例規定中，是考量原住民使用獵槍有其文化、生活上需要，基於保障原住民基本權利、多元文化，對未經許可製造獵槍等抵觸規範行為，在法益衝突權衡判斷下，認有社會價值應加以容忍，可阻卻行為違法，不構成犯罪。

但是，如有溢出文化或生活所需，甚至持供不法用途者，因已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵等價值，就具違法性，因此檢方偵結依轉讓具殺傷力槍枝罪嫌起訴陳。

檢方偵結依轉讓具殺傷力槍枝罪嫌起訴陳男。記者曾健祐／攝影
檢方偵結依轉讓具殺傷力槍枝罪嫌起訴陳男。記者曾健祐／攝影

槍枝 傳統文化

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