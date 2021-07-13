中壢擦槍走火他右臉遭射穿 顏面骨折取出子彈撿回一命

桃園何姓男子在中壢大街和與人起糾紛，亮出隨身的1把改造手槍打算示威，未料拉扯過程擦槍走火，誤觸板機擊發近距離射中吳姓男子右臉，害他臉頰遭貫穿、顏面骨折，緊急手術取出子彈才撿回一命，檢方依雙方證詞等，認定何當時是「誤擊」，偵結依槍砲、過失傷害罪嫌起訴他。

檢警調查，何男（38歲）3年前在中壢某餐廳收受綽號「阿長」的男子，交付1把改造手槍及彈匣作為抵債，並未經許可持有槍彈，直到去年2月15日晚上9點多，何和陳姓、蔡姓男子在中壢區大同路上發生口角，雙方還起肢體衝突拉扯

由於過程混亂，何男原打算持槍示威，未料卻不慎擦槍走火，結果擊發當場打中另1名吳姓男子的右臉，警消獲報趕緊將吳送醫急救，所幸經手術從臉頰取出子彈撿回一命，但他顏面遭受槍擊造成嚴重骨折。

何作案後立即逃逸，還將槍枝寄藏在平鎮區1處土地公廟內，警方3天後循線拘提到人，並帶同何到場起獲槍彈，依槍砲、殺人未遂等罪嫌將他送辦。

檢方訊時，何對於客觀事實均坦承，但槍枝來源仍交代不清，在場友人也證稱雙方起衝突時，見吳男臉頰流血才發現在遭受槍擊，另查扣的改造槍枝、子彈經鑑定也具有殺傷力。