屏東秘境鴛鴦瀑布2溺斃 10人溯溪群聚有高市消防局主管

疫情三級警戒，屏東縣消防局今下午3點半接獲報案，高雄一群人到屏東縣來義鄉秘境鴛鴦瀑布溯溪，現場共有10人，8名大人、2名幼童，發生意外溺斃是吳姓男子（27歲）與許姓子男子（36歲），據了解，兩人卡在礁岩中，救出後已無生命跡象，搜救人員正將兩人遺體搬運下來，現場同行的有一名高市消防局中階主管。

這行人今天上午11點半抵達龍穴瀑布停車場後，步行到達鴛鴦瀑布約下午2點，過沒多久後就發意外，在場高市消防局中階主管發現意外後，現場隨即幫忙救人，溺水地點距離鴛鴦瀑布約50公尺，鴛鴦瀑布猶如漏斗狀，兩名溺斃者，疑似先吸到瀑布漏斗下方，之後又從瀑布漏斗底下衝出，發現兩名溺者後，兩人救上岸後，持續做CPR，但兩人已無生命跡象。

據了解，死者吳姓男子是主揪，原本是有7人，但抵達現場後，有一名大人帶2小朋友，另一個朋友帶著另一個朋友，現場共有10人，警方現場依違反傳染病防治法，開出舉發單。死者家屬也趕到現場，場面悲痛。