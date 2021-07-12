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萬華水溝驚見數十針筒 警不排除毒蟲棄置積極偵辦中
台北市萬華區寶興街一處水溝內，昨日被民眾發現遭人丟棄數十支針筒，擔心是有人惡意棄置醫療用品，環保局獲報後到場處理，並將針筒交由轄區警方帶回進行鑑定，不排除針筒是有人用來注射毒品後丟棄。
據悉，該類針筒過去常用於注射胰島素，但也有部分毒犯用來「走水路」，注射海洛因等毒品到體內。
警方表示，昨午獲報後已配合環保人員到場處理，將現場40餘支針筒帶回進行鑑定，初步不排除是有人用來注射毒品後，隨便找隱密處丟棄，才出現在寶興街上的水溝內。
全案調查如屬施打毒品行為，將依毒品危害防制條例罪嫌溯源偵辦；若屬醫療院所任意棄置醫療廢棄物，則將依違反廢棄物清理法罪嫌送辦；目前正擴大調閱監視器影像積極偵辦當中。
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