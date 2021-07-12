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未查扣毒品也未查獲藥腳 罕見一二三審判毒梟無期

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

販毒要定罪查扣毒品、逮藥腳不可缺，但也有例外，販毒的林男透過張男找到買主楊男，以135萬價格販賣海洛因給楊男，居中媒介的張男獲報酬10萬，而楊再以340萬轉賣給綽號「百八」男子，事後楊另涉販賣安毒被查獲，楊主動自白向林買毒，而張主動繳回犯罪所得的部分款項5萬元，林男否認販毒，且本案未查扣毒品、也未查獲藥腳，但一、二、三審認定林販毒犯行明確，以違反毒品罪將他判無期徒刑定讞。

中檢柯姓檢察官於9年前逮獲販賣安非他命的嫌犯楊男，楊到案後自白另涉購買一級毒品海洛因案，以135萬向林男、張男購買海洛因，檢警先逮獲張，張坦承媒介楊買毒，並獲利10萬，主動繳回其中5萬，檢警再循線逮獲主嫌林男。

柯姓檢察官表示，以往查緝販毒的毒梟，欲將毒梟定罪，通常要查扣毒品，以及吸毒的藥腳指證，才能將販毒者定罪，但本案未查扣毒品，也未查獲藥腳，一、二、三審依證人指證及通訊軟體對話，將主嫌林男判無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，林男與張男（判刑15年2月確定）共同販毒，於2012年4月10日清晨，由張以手機與楊男（自首獲減刑，判刑4年6月）聯繫，當天做2次毒品交易，林共交付海洛因345公克給楊，楊交付135萬貨款給林，而林再給張10萬做為報酬。

同年間，檢察官另案偵辦楊男涉嫌販賣第二級毒品安非他命案件時，經楊向警方自首他向林、張購買第海洛因，再以140萬轉售綽號「百八」男子，並提供他與張以即時通訊軟體聯絡的雙向通聯內容。

檢警於2012年7月20日，循線逮獲張男，查扣張的手機，張於偵查中主動繳回他與林共同販賣毒品海洛因部分犯罪所得5萬元。警方再於同年11月13日在南投縣逮獲主嫌林男到案，經檢察官偵查起訴。

販賣安毒的楊男落網後，自白另涉購買毒品海洛因案，以135萬向林男、張男購買海洛因，檢警先逮獲張，張坦承媒介楊買毒，檢警再循線逮獲主嫌林男，林否認販毒，且本案未查扣毒品，也無藥腳，法官仍依毒品罪將林判無期徒刑確定。圖／本報資料照
販賣安毒的楊男落網後，自白另涉購買毒品海洛因案，以135萬向林男、張男購買海洛因，檢警先逮獲張，張坦承媒介楊買毒，檢警再循線逮獲主嫌林男，林否認販毒，且本案未查扣毒品，也無藥腳，法官仍依毒品罪將林判無期徒刑確定。圖／本報資料照

毒品 販毒 檢察官

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