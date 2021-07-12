防疫走私農藥也網購 彰化海巡查獲12名賣家

疫情升溫，網路購物大行其道，連非經核可從大陸走私農藥，也透過知名網路店鋪非法販售，海巡署偵防分署彰化查緝隊近日會同農委會動植物防疫檢驗局等單位，查獲未經核准的大陸管制用藥7660公克，共查獲12名台灣籍涉嫌人，依違反農藥管理法移送彰化地檢署偵辦，並追查供貨來源。

海巡署偵防分署彰化查緝隊副隊長許晨蔚說，涉嫌人多是個體戶，見網購有利可圖，涉嫌盜用個資在知名網購平台註冊帳號，再以系統後端變更電子錢包提領貨款方式，成功規避網購平台的實名認證機制，在淘寶、蝦皮等知名網路店鋪販售來自大陸未經核可的走私農藥，包括殺蟲劑、植物營養劑等管制藥品，網購的被害人約60人，包含家庭主婦、退休公務員等遍及全台。

許晨蔚說，專案小組近8個月來的偵查，經交叉比對及地毯式清查金流，並通報防檢局下架違法銷售偽農藥的社群網站及電商平台，截斷其販售途徑，遏止網路販售偽農藥管道，估計交易金額可達500萬元。不過此次初步查獲未經核准的大陸管制用藥數量約7660公克，違法批貨違法販售有12名涉嫌人，不法所得超過20萬元。這些查獲的管制藥品看似不多，卻可稀釋使用。

海巡署偵防分署彰化查緝隊指出，未經國內標準檢驗的偽農藥，因成分不明，一旦流入市面，將嚴重危及國人健康，殘留農藥也會對自然生態環境系統造成嚴重影響，因此農委會啟動「查緝非法農藥專案」，聯合檢、警、調、海巡及各縣市政府加強查緝製造、加工、輸入、販賣或使用偽農藥等不法行為，違法行為也包含網路販售偽農藥。