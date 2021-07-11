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從小充滿正義感！中壢警分局2警苦讀更上一層樓

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

中央警察大學二技考試近日放榜，桃園市中壢警分局興國派出所警員許振瑋、文化派出所警員李智宏分別考取行政警察學系和刑事警察學系，因錄取名額極少，兩警利用上班之餘埋頭苦讀，最終如願上榜，分局長陳錦坤親赴派出所頒贈紀念品給兩位員警，也鼓勵其他同仁持續進取。

許振瑋從小充滿正義感，小學看到有同學被欺負，一定會挺身而出；長大後他選擇報考警專，畢業後分發至興國派出所，一轉眼就任職9年，期間偵破毒品、詐欺、竊盜等案件逾百件，更曾與手持刀械的通緝犯搏鬥並成功制伏。

許振瑋表示，雖然警察工作有極高的危險性，但想著能為社會盡一份心力、保護人民安全，就不怕辛苦。在主管的鼓勵下，他決定報考二技及升官等考試，儘管工作時間日夜顛倒，依然利用勤餘時間唸書，終於考取今年二技與升官等雙榜。

李智宏小時候熱愛看專題節目，發現新聞中破獲刑案的學長姐都充滿正氣，在這些新聞的薰陶下，正義感油然而生，所以選擇報考警專，畢業至今5年時間，曾於轄區內佈線破獲大型毒窟，查獲一、二級毒品逾百公克，他說只要能將做惡多端的犯嫌繩之以法，一切辛苦都是值得的。

中壢警分局文化派出所警員李智宏考取警大刑事警察學系，獲分局長陳錦坤頒贈紀念品。圖／中壢警分局提供
中壢警分局文化派出所警員李智宏考取警大刑事警察學系，獲分局長陳錦坤頒贈紀念品。圖／中壢警分局提供
中壢警分局興國派出所警員許振瑋考取警大行政警察學系，獲分局長陳錦坤頒贈紀念品。圖／中壢警分局提供
中壢警分局興國派出所警員許振瑋考取警大行政警察學系，獲分局長陳錦坤頒贈紀念品。圖／中壢警分局提供

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