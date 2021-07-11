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逆子弒母把媽媽錄影蒐證手機丟進馬桶 警修復還原畫面

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王姓男子涉嫌殺害母親，法院裁定收押。警方找到被凶嫌丟進馬桶的王母手機，還原部分行凶過程畫面。死者經營報關行多年，並與大兒子、行凶的小兒子各持股1/3。凶嫌雖參與經營，但王母可能覺得他難堪重任，有意買回股權，要他退出，加上凶嫌疑吸毒，引爆殺機。

基隆市警方7月9日上午接獲消防局轉報，忠一路一處民宅4樓有人疑遭殺害。員警到場發現樓高4層的舊公寓，1樓開設報關行，2到4樓是住家，由死者與次子同住，長子住在外地。

警方封鎖現場調查，不久在3樓儲物間找到32歲王嫌，偵詢後送辦。檢方以涉犯殺害直系血親尊親屬重罪、有逃亡之虞聲押，基隆地院裁准。

據了解，王母因長子另有工作，讓次子跟著她經營報關行，培養接班，但凶嫌為人處事態度，漸漸不受信任，王母有意用300萬元買回次子手中的1/3股權。

母子多次為了股權問題發生爭執，8日晚間又起口角。王母早早進房並鎖門，凶嫌9日凌晨在媽媽房門外，點燃地毯等物品，王母察覺異狀，拿手機啟動錄影功能，並打開房門要記錄次子惡行。嫌犯發現她在錄影，動手行凶。

王嫌殺害母親後，將她的手機丟進馬桶，想要沖掉，最後卡在馬桶水道。員警找到後設法修復並還原檔案，拼湊案發過程。

王男供稱，因為一時氣憤，隨手拿空氣濾淨器打媽媽的頭部，沒想到她就倒地不起，強調是失手，無意殺人。員警在屋內找到毒品吸食器，但王男否認吸毒，警方已採尿送驗。

基隆市王姓男子疑因家家報關行股權糾紛，涉嫌殺害母親，法院已裁定收押。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子疑因家家報關行股權糾紛，涉嫌殺害母親，法院已裁定收押。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子疑因家家報關行股權糾紛，涉嫌殺害母親，法院已裁定收押。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子疑因家家報關行股權糾紛，涉嫌殺害母親，法院已裁定收押。記者邱瑞杰／翻攝

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