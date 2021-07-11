2妙齡傳播妹轉戰汽旅陪酒被查獲 供稱未違反防疫規定

疫情三級警戒期間，勒令八大行業停業，彰化縣專門外送小姐到酒店、卡拉OK或自助式的「凱蒂貓經紀公司」，卻轉而地下化經營，在網路、Line群組打廣告招徠顧客，聲稱符合防疫規定，彰化警分局昨晚佯裝消費者取得聯繫，談妥每小時1300元約定小姐到指定的彰化市汽旅陪酒，一舉查獲兩名妙齡陪酒小姐及幕後女老闆，訊後依違反「傳染病防治法」移請衛生局裁處，可處6萬到30萬元罰鍰。

針對「凱蒂貓經紀公司」在網路、Line群組打廣告，宣稱召女陪酒人數在4人以下，未違反室內不得超過5人的規定。彰化警分局表示，在取締「凱蒂貓經紀公司」前，先與衛生局討論研究，認為疫情期間八大行業禁止營業，即使是4人以下，招來經紀公司小姐陪酒，就是違反防疫規定，在找到適用法令後，警方昨晚即展開行動。

彰化警分局員警是在昨（10日）晚間佯裝消費者，依「凱蒂貓經紀公司」網路廣告上留下的連絡方式，取得聯繫，談妥每小時1300元招來小姐到指定的彰化市自強南路一家汽旅陪酒，警方先已到場布局蒐證，當業者依約定將小姐送來陪酒時，員警順利查獲林姓（24歲）、莊姓（21歲）兩名坐檯女子，並循線查獲幕後經營「凱蒂貓」的林姓女老闆，3人均依違反「傳染病防治法」移請衛生局裁處，可處6萬到30萬元罰鍰。

警方人員指出，這兩名陪酒女子面貎姣好，身材不錯，供稱只陪酒、跳舞，不賣身，自疫情以來都在中彰投的汽車旅館或民宅陪酒。警方懷疑是在疫情三級警戒後，八大行業禁止營業後，台中一些酒店小姐無處謀生，即透過公關、經紀公司途徑，轉而地下游擊方式，變相經營。

彰化縣警局指出，自從疫情升為三級警戒，縣警局累計查獲夜店、KTV、養生館等「明關暗開」違規營業共12件，另查獲「一樓一鳳」「個人工作室」等全套半套性交易共56件，積極防堵疫情破口。

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