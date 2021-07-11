雲嘉南販售安非他命藥頭 栽在白河警手中
台南市白河警分局溯源鎖定吳姓中盤藥頭，在雲嘉南等地區販售安非他命毒品，鎖定吳姓藥頭，昨在安平區租屋處逮捕吳嫌，起出安毒及吸食器等，今依違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。
白河警方是今年2月偵辦一起毒品案件時，掌握到案的毒蟲毒品都向東山區32歲吳姓藥頭所購，警方監控掌握吳嫌在雲嘉南等地區販售安非他命毒品，租屋於安平區門禁森嚴大樓，以晝伏夜出方式交易毒品，日來交易過程較以往更加隱蔽及小心，警報請檢方指揮偵辦。
經長期蒐證，見時機成熟，警方持台南地方法院核發的搜索票，昨於吳嫌租屋處起出安非他命毒品9.5公克、電子磅秤4台、愷他命毒品殘渣袋、吸食器、制式彈匣1個等證物。
據知，吳稱除自己吸食毒品，也分裝販售給不特定對象，警方將吳嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。
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