快訊

「龐德女郎」確診新冠肺炎 打完2劑疫苗仍染疫

我駐海地大使館遇襲細節曝光！ 警衛躲車內助逮11名嫌犯

雲嘉南販售安非他命藥頭 栽在白河警手中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局溯源鎖定吳姓中盤藥頭，在雲嘉南等地區販售安非他命毒品，鎖定吳姓藥頭，昨在安平區租屋處逮捕吳嫌，起出安毒及吸食器等，今依違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

白河警方是今年2月偵辦一起毒品案件時，掌握到案的毒蟲毒品都向東山區32歲吳姓藥頭所購，警方監控掌握吳嫌在雲嘉南等地區販售安非他命毒品，租屋於安平區門禁森嚴大樓，以晝伏夜出方式交易毒品，日來交易過程較以往更加隱蔽及小心，警報請檢方指揮偵辦。

經長期蒐證，見時機成熟，警方持台南地方法院核發的搜索票，昨於吳嫌租屋處起出安非他命毒品9.5公克、電子磅秤4台、愷他命毒品殘渣袋、吸食器、制式彈匣1個等證物。

據知，吳稱除自己吸食毒品，也分裝販售給不特定對象，警方將吳嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。

警方起出毒品、吸食器等。記者謝進盛／翻攝
警方起出毒品、吸食器等。記者謝進盛／翻攝
白河警方在吳嫌租屋處執行搜索。記者謝進盛／翻攝
白河警方在吳嫌租屋處執行搜索。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

影／揪友找熱褲傳播妹開毒趴 3男4女送辦恐收210萬罰單

疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動 台南警方今天宣戰

微解封放鬆訪友多 台南白河警：風景區恐爆出遊潮

毒蟲駕車行跡可疑 安平巡邏員警攔檢查獲毒品

相關新聞

影／揪友找熱褲傳播妹開毒趴 3男4女送辦恐收210萬罰單

台中市警方在月初接獲檢舉，西屯區台灣大道的出租大樓內有人涉嫌群聚、吸毒，警方申請搜索票後，7日前往查緝，當場查獲蔡姓男子...

雲嘉南販售安非他命藥頭 栽在白河警手中

台南市白河警分局溯源鎖定吳姓中盤藥頭，在雲嘉南等地區販售安非他命毒品，鎖定吳姓藥頭，昨在安平區租屋處逮捕吳嫌，起出安毒及...

群聚開趴亂鬥 刺到傷者腸外流

疫情維持三級警戒，陳姓男子和羅姓少年卻跑到中壢一家汽車旅館狂歡，還找來一名傳播妹同樂，時間到傳播妹要收錢，陳男疑喝多意識...

太魯閣號事故屆滿百日 衛福部已協助撥9億多善款

台鐵太魯閣號出軌事件至今滿百日，衛福部協助太魯閣號事故善款發放，募得11.1億元，截至6月21日已發出9.3億，約達八成...

疫情期間經營線上賭博機房 刑事局逮竹聯幫成員

竹聯幫仁堂在新北市三峽區經營賭博機房，刑事局接獲線報後展開調查，8日出動警力破門，逮捕主嫌陳姓（25歲）大哥及蘇姓幫眾等...

疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動 台南警方今天宣戰

新冠肺炎防疫第三級警戒延長至7月26日，不過台南疫情相對輕微，竊盜毒品詐欺犯罪因而蠢蠢欲動；台南善化警分局今天向歹徒選戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。