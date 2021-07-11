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影／揪友找熱褲傳播妹開毒趴 3男4女送辦恐收210萬罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在月初接獲檢舉，西屯區台灣大道的出租大樓內有人涉嫌群聚、吸毒，警方申請搜索票後，7日前往查緝，當場查獲蔡姓男子等3男4女在該處辦毒趴，查獲K他命、咖啡包等毒品，蔡還將租屋處客廳裝設七彩霓虹燈，儼然將自家當成娛樂場所，另外，現場4名熱褲妹雖辯稱是蔡的友人，但雙方都不清楚對方姓名，警方判斷女子都為傳播妹，全案依毒品、傳染病防治法偵辦，可罰42萬至210萬。

台中市第六警分局市政所在本月初接獲反毒通報網檢舉，西屯區台灣大道三段有承租戶涉嫌開群聚、吸毒，警方蒐證後，報請檢察官指揮。

警方聲請搜索票後，7日中午12時許行動，當場查獲蔡姓承租人（29歲）等3男4女，蔡等人當時都在客廳吸毒，客廳燈光昏暗，僅開霓虹燈閃爍，增加氣氛。桌上則擺有K盤、7包毒品咖啡包（毛重61.15公克）等贓證物。警方另在屋內的保險櫃內，查獲7大包K他命（毛重258.8克）贓證物。

警方將涉案蔡等3男4女帶回派出所詢問，涉案人都辯稱為朋友關係，但穿著清涼熱褲的4名女子卻對蔡姓男子等3人的認識經過、姓名，都語焉不詳，警方研判4女都是蔡等人找去開趴的傳播妹。

涉案的吳姓男子（26歲）、田姓女子（22歲）承認持有毒品，將依毒品罪移送法辦，其餘涉案人則採尿釐清後函送。

另外蔡等7人在租屋處開趴，顯然已違反群聚規定，將依傳染病防治法告發，每人可罰6萬至30萬，蔡等人最低恐面臨42萬罰款。

第六警分局長吳耀南強調，新冠肺炎疫情期間，警方仍全力掃蕩毒品，阻斷毒品流通管道，維護市民健康安全；同時持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；呼籲民眾遵守防疫規定，警方執行勤務如發現違反防疫規定群聚，或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。

台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子等7人，7日涉嫌在西屯區台灣大道租屋處開毒趴，警方當場查獲K盤、K他命、毒咖啡包等贓證物。圖／讀者提供
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