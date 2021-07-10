太魯閣號事故屆滿100天 善款發放逾9億元

台鐵太魯閣號出軌事故至今屆滿100天，善款發放受關注。據衛福部統計，截至6月21日，新台幣11.1億餘元善款已發出逾8成、約9.3億元，225名傷亡者家屬及乘客收到民眾愛心。

載有近500名乘客的台鐵408次太魯閣號列車4月2日發生出軌事故，導致49死、超過200人傷，衛生福利部成立太魯閣號事故捐款專戶，自4月3日至15日共募得超過35萬筆善款，款項超過11億元。

衛福部4月間成立專家小組管理善款並擬定用途，考量事故罹難者平均年齡僅27.3歲，決議針對每名罹難者給予家屬1800萬元扶助金，傷者則依輕重程度不同，給予20萬至1200萬元扶助金，其他乘客每人5萬元心理撫慰金。

根據衛福部最新公布的捐款執行進度，各界捐贈約11億1797萬元中，扣除捐款人申請退款的46萬餘元，仍有11億1751萬餘元捐款收入，截至6月21日共發放9.3億元，執行率超過8成。

據統計，49名罹難者已有44名家屬領到扶助金，仍有5人的家屬尚未發放；329名傷者已有169人領到扶助金，仍有160人尚未領到，以輕度、門診傷者居多；其他乘客心理撫慰金方面，66人當中已有12人領到款項。

罹難者子女、重度以上傷者子女以及在學重度以上傷者教育資助，共有4人符合資格，已匡列2335萬元，將以信託方式資助至大學畢業。截至6月底，捐款專戶尚有結餘1億8551萬餘元。

衛福部社工司副司長蘇昭如今天接受中央社記者電訪時表示，4月底捐款管理及監督委員會邀集5名罹難者家屬、傷患與會後，正式拍板善款使用原則，5月初就發出第一筆善款，後續也根據收到的領據陸續發放款項。

蘇昭如解釋，由於住院傷患都有完整掌握名單，因此善款發放速度也比較快，但輕症、門診患者大多是自行就醫，台鐵局還在陸續搜集名單，人數也會持續增加。

至於有民眾申請退還善款，蘇昭如則表示，事件發生之初，曾有媒體報導質疑善款用途不當，也有民眾認為善款使用方向和想像中不同，因此有少數民眾申請退款，但相較整體善款，退款的比例並不多。

蘇昭如強調，未來會持續聯繫傷者，盼盡快將善款發出，也會在每次會議後，定時更新善款發放狀況。