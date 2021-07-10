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疫情期間經營線上賭博機房 刑事局逮竹聯幫成員

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫仁堂在新北市三峽區經營賭博機房，刑事局接獲線報後展開調查，8日出動警力破門，逮捕主嫌陳姓（25歲）大哥及蘇姓幫眾等8人；警方逮人時，當街下車身攜長槍，引發路旁民眾好奇議論，還錄影貼上臉書，直呼發生什麼事？

警方說，陳嫌等人看準疫情期間，許多民眾宅在家上網，因此在兩個月前開始經營線上賭博牟利，機房設置在新北市三峽區文化路一帶；為了照顧小弟吃穿居住，陳嫌每個月花4萬元，租下70坪房屋8人共住。警方接獲線報，陳嫌等人在新北市等地吸收幫眾，經營博奕網站作為黑幫組織資金來源，成立專案小組報請檢察官指揮追查。

警方指出，線上賭博容易發生債務糾紛，衍生街頭暴力討債等社會問題，更讓幫派有資金維營，造成社會不安。專案小組拘提搜索，查獲陳姓犯嫌等8人，查扣電腦、手機、現金22萬元、鎮暴槍1枝、保時捷休旅車1輛，至於不法金額警方還在清查，詢後全案依違反詐欺、賭博及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

刑事局破獲竹聯幫線上博奕機房，查扣相關證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局破獲竹聯幫線上博奕機房，查扣相關證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局破獲竹聯幫線上博奕機房，查扣相關證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局破獲竹聯幫線上博奕機房，查扣相關證物。記者廖炳棋／翻攝

賭博 疫情

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