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疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動 台南警方今天宣戰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

新冠肺炎防疫第三級警戒延長至7月26日，不過台南疫情相對輕微，竊盜毒品詐欺犯罪因而蠢蠢欲動；台南善化警分局今天向歹徒選戰，強調疫情警戒期間，善化警分局「仍保持充份戰鬥力」，尤其在7月1日學生們放暑假後，為維護治安穩定更強化巡邏、偵查等勤務作為。

善化分局說，統計自7月1日至8日刑案查獲竊盜案6件，毒品案3件，阻止詐欺匯款成功1件，「毒蟲賊仔抓透透」，想犯罪的人不要心存僥倖。

警方表示，台南疫情相對緩和，對犯罪人來說更是蠢蠢欲動，以為警方因疫情影響，對於各種查緝會失於主動，「但事實是，在這個人心浮動的時期，警方更是積極出擊」。

善化分局表示，新市派出所員警執行巡邏勤務時查獲洪嫌持有吸食安非他命，張嫌吸食持有毒品吸食器、內有安非他命殘渣。善化派出所攔檢未戴口罩騎乘機車的施嫌起獲安非他命，「這些成果都是警方平穩地方轄區治安狀況的體現」。

分局長歐祖明說，雖然疫情影響民眾生活帶來各種不便，但仍應共體時艱，儘量避免外出、群聚，保持台南市近期連續無確診成果，同時警方維持治安，打擊犯罪的決心也不容挑戰。

疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動，台南警方今天宣戰。圖／警方提供
疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動，台南警方今天宣戰。圖／警方提供
疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動，台南警方今天宣戰。圖／警方提供
疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動，台南警方今天宣戰。圖／警方提供
疫情趨緩竊盜毒品詐欺犯罪蠢蠢欲動，台南警方今天宣戰。圖／警方提供
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