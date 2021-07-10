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為爭報關行股權持空氣清淨機砸死母親 台大學歷男收押

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

在母親許姓婦人開設的報關行工作的王姓男子，母子間因股權分配問題已爭吵多次，昨天凌晨2點多，王男又與母親爭吵，被母親罵了一頓發生口角，涉嫌憤而持空氣濾淨器猛砸母頭部多次致死，警方昨晚依殺人罪嫌移送檢方，檢方聲押，法院昨晚11點多開聲押庭，今天凌晨法院以殺害直系血親尊親屬重罪，裁定王男收押。

許婦（62歲）在基隆忠一路一棟舊公寓一樓開設報關行40多年，2到4樓是住家，她與二兒子同住，大兒子則住在外地，昨天許婦沒有上班，被發現趴在4樓客廳頭部全是血。消防人員到場發現許婦已無生命跡象，沒有送醫，警方封鎖現場調查，逮捕在屋內死者的二兒子王姓男子（32歲）。大兒子趕至痛哭失聲，痛罵弟弟為何下毒手。

王男是台大文學院學士畢業，幫忙打理報關行，近日因股權分配問題和母親多次爭取，想要取得更多掌控權。他向警方供稱，昨天凌晨2時發生爭吵，母親一直念他，起口角衝突，母親有推他，他一時氣憤臨時抓到放客廰的空氣清淨機重擊母親頭部，打了多次她的頭，一時失手，坦承殺死母親，但不是故意，他表達後悔，但對部分細節一度避重就輕，答非所問。

警方找到一個毒品吸食器，但王男否認吸毒，也沒有毒品前科，警方採尿送驗，查明是否有吸毒。檢警昨天相驗，死者致命傷在頭部，遭重擊多處失血，但頸有勒痕，疑雙方衝突過程中造成。

為爭報關行股權弒母台大學歷男收押，頭致命傷頸有勒痕。記者游明煌／翻攝
為爭報關行股權弒母台大學歷男收押，頭致命傷頸有勒痕。記者游明煌／翻攝
為爭報關行股權弒母台大學歷男收押 頭致命傷頸有勒痕。記者游明煌／翻攝
為爭報關行股權弒母台大學歷男收押 頭致命傷頸有勒痕。記者游明煌／翻攝

毒品 吸毒 台大

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