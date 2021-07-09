台大畢業男砸死母 坦承被罵憤行兇

在母親許姓婦人開設的報關行工作的王姓男子，母子間因股權分配問題已爭吵多次，今天上午王男因被母罵發生口角，涉嫌憤而持空氣濾淨器猛砸母頭部多次致死，許婦大媳婦沒看到她上班上樓查看才發現。警方到屋內逮捕王男，他坦承因口角衝突氣憤「打母親的頭」，警方今晚間訊後依殺人罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

許婦（62歲）在基隆忠一路一棟舊公寓一樓開設報關行40多年，她與二兒子同住樓上，今天上午9點報關行員工發現老闆娘沒上班，通知許婦大媳婦查看，一進到四樓驚見婆婆趴在地上頭部全是血，嚇得趕緊報警。

消防人員到場發現許婦已無生命跡象，沒有送醫，警方封鎖現場調查，立刻上銬逮捕呆坐客廳，表情木然死者的二兒子王姓男子（32歲），王男沒有反抗也看不出悲傷，被帶回分局門口時，一度癱軟，差點跌倒。

鑑識人員到場採證，地上並沒有刀器，但十分凌亂，警方查扣一個沾有血跡的空氣濾淨器，地上有多灘血跡，檢警與法醫到場鑑識，認為頭部遭重擊是致命傷，疑持空氣濾淨器重擊多次，研判死亡時間是上午，懷疑發生衝突後隨手持電器重擊致死。

死者大兒子接獲通知趕至樓上見母親慘死，痛哭失聲，痛罵弟弟為何下重手。鄰居說，昨天還有看到許姓婦人在報關行，沒想到發生意外。一名鄰居指王男是台大畢業，沒想到今天會殺母。